عمرو عبد الهادي: مشروع تطوير الريف المصري بيشمل 175 مركزا.. وابتدينا بالمرحلة الأولى

قال المهندس عمرو عبد الهادي المتحدث باسم الجهاز المركزي للتعمير، إن المشروع القومي لتطوير الريف المصري ابتدأ في أختيار المرحلة الأولى وذلك نتيجة دراسات علمية و بمعدلات الفقر و المشكلات التي تعاني منها القرى التي تعتبر أكثر أحتياجاً على مستوى الدولة.

وأضاف "عمرو عبد الهادي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " خبر اليوم" المذاع على قناة " أون"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائماً يحرص على توفير حياة كريمة لأهالينا في الريف .

وأوضح"عمرو عبد الهادي"، أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري يشمل 175 مركز على مستوى الريف المصري بالكامل ،موضحاً أن المرحلة الأولى تضم 52 مركز و تشمل 333 وحدة محلية ،حوالي 1500 قرية و 10000 تابع في إجمالي 20 محافظة على مستوى الجمهورية.