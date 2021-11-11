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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هنادي مهنى : الرجالة ميستهلوش.. ومسلسلي الجديد معمول عشان مشاكل الستات|فيديو

هنادي مهنا في حوار
هنادي مهنا في حوار مع صدى البلد

قالت الفنانة هنادي مهنى إنها ليست متحيزة لطرف معين في الأزمات المجتمعية لكنها دائما مع الحق في رأيها وتصرفاتها.

وأوضحت في حوار خاص لموقع صدى البلد حول دورها في حكاية بدون ضمان بمسلسل إلا أنا:" أنا مش فيمينيست خالص.. أنا مع الحق.. والمسلسل معمول عشان مشاكل الستات". 

وأشارت إلى أن قصص إلا أنا منتشرة بكثرة في المجتمع ومازالت هناك العديد من الأزمات التي تحتاج إلى مناقشتها مثل قضية الرؤية قائلة:" قصصها كتير والست مش مظلومة فيها عادي". 

واستطردت:" الست مظلومة في مصر قوي والرجالة محتاجة تعرف إن هما واخدين أكبر من حقهم وميستاهلوش عشان هما مبيتعاملوش بأخلاق ولا ذوق ولا تربية مع الستات". 

وانتقدت هنادي مهنى في حوارها طريقة تربية النساء والفتيات منذ الصغر على التراجع أمام شقيقها وأن تكون مجرد ظل له وشجعت النساء على تربية البنات بطريقة مختلفة حتى تكون شخصيتها قوية وقادرة على التعامل مع الحياة. 

مسئولية بدون ضمان 

قالت الفنانة هنادي مهنى إن بطولة قصة "بدون ضمان" ضمن سلسلة حكايات مسلسل إلا أنا كان مسئولية كبيرة، مشيرة أنها لم تتخوف من تقديمها. 

وأوضحت هنادي مهنى في تصريح خاص لموقع صدى البلد، إنها لا تعتبر نفسها أصبحت قادرة على تقديم أدوار بطولة في أعمال درامية مشيرة إلى أن حكاية بدون ضمان قصة تطلبت وجود بطلة في هذا السن وبنفس الشكل. 

وأكدت هنادي مهنى أنها مازالت في بداية الطريق، نافية رغبتها في التسرع وتقديم أعمال تكون فيها البطلة قائلة:"لسه بدري قوي إني أبقى بطلة عمل جديد.. لازم أتطور وأتعلم عشان أبقى قد المسئولية". 

أنا مش كوميدية 

قالت الفنانة هنادي مهنى إنها استمتعت بتجربة تقديم مسلسل عبر الراديو مع زوجها الفنان أحمد خالد صالح في رمضان الماضي عبر محطة إنرجي من خلال مسلسل “رحلتي من الشك إلى بلطيم".

ووصفت هنادي مهنى في حوار خاص مع موقع صدى البلد، العمل مع زوجها أحمد خالد صالح بأنه ممتع، وكانت تجربة الراديو تستحق هذه الخطوة قائلة:"مندمتش عليها". 

ونفت هنادي مهنى في تصريحاتها احتمالية تقديم عمل كوميدي برفقة زوجها مستقبلا، موضحة:" أنا مش شخصية كوميدية وبرفض عروض كتير بالمحتوى ده". 

وأكدت هنادي مهنى على أنها تبذل جهدا كبيرا لتطوير مهاراتها ومواهبها الفنية مشيرة إلى حرصها على الحصول على ورش في التمثيل، وتحسين جودة ما تقدمه على الشاشة.

هنادي مهنا حكاية بدون ضمان إلا أنا أحمد خالد صلح أعمال هنادي مهنا

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