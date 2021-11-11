عاصي الحلاني: الدراما اللبنانية تعيش أزهى عصورها رغم ظروف البلاد| خاص

تحدث الفنان عاصي الحلاني عن رأيه في الدراما اللبنانية وقدرتها حاليا رغم ظروف لبنان على مواجهة الدراما التركية.

وقال "الحلاني" في تصريحات لـ صدى البلد:"الدراما اللبنانية رغم كل الظروف تعيش ازهي عصر لها وتنافس الكبار بقوة وتعرض باكبر واشهر الشاشات وهناك مجموعة كبيرة من منتجين ومخرجين وفنانين علي اعلي مستوي وتستطيع أن تنافس اعمالا تركية وخلافه لان لبنان وضع قدمه بقوة في سوق الدراما علي اسس قوية ومدروسة.

وكان قد كشف المطرب عاصي الحلاني عن رأيه في إتجاه النجوم حاليا للأغاني السينجل بدلا من الألبومات الغنائية.

وقال عاصي الحلاني في تصريحات لـ صدى البلد: "الأغانى «السنجل» مهمة جدا حاليا للفنان، لأن الألبوم يأخذ وقتا طويلا للتحضير له، والفنان فى حاجة دائما للظهور، لذلك يقدم من وقت لآخر كليب سنجل ليتواجد من خلاله.

وأشار إلى أن لا يوجد عيب على الإطلاق فى ذلك، ولكن تبقى الألبومات شاهدة على تاريخ ومحطات الفنان ولا غنى عنها.

كان المطرب عاصي الحلاني قد كشف عن جديده خلال الفترة القادمة وقال في تصريحات ل"صدى البلد" انه يحضر لطرح سينجل في موسم رأس السنة من ألحانه وكلمات على المولى، وأوضح ان الأغنية تحمل أسم "الدنيا لعبة أسامي".

كما قال المطرب عاصي الحلاني في تصريحات خاصة ل"صدى البلد" انه يستعد لديو مع المطربة الكبيرة ديانا حداد وسيكون باللهجة البيضة البدوية، ومن ألحان أحد اللبنانيين المشهورين.

المطرب الكبير عاصي الحلاني شارك في حفل مهرجان الموسيقى العربية بأغنية كبيرة يامصر التي بدأ بها حفله وسط احتفاء كبير من الحاضرين، وهى من كلمات غانم جاد شعلان وألحان عاصي.

وقال عاصي الحلاني": اتمنى ان تبقى مصر مستقرة، ونحن فخورون أننا ننتمي لهذا الوطن والمنطقة العربية، وتوحه بالشكر للمهرجان.

بعدها قدم عاصي الحلاني عددا من أغانيه المحببة لجمهوره منها ": بحبك وبغار، وأدمنت حبك، وأني مارق مريت.

وأدخل الدبكة اللبنانية معه في اغنية انا ياطير ورقص معه جميع الحاضرين.