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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن : حلا شيحة تلتقى والدها بعد خلافهما .. وتفاصيل دويتو عاصى الحلانى مع ديانا حداد

أخبار الفن
أخبار الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية، وفى السطور التالية نستعرض أبرزها:

 

تحيا مصر .. أحمد حلمي يعبر عن فخره واعتزازه باحتفالية الكباش بالأقصر

عبر الفنان احمد حلمي  عن فخره واعتزازه بمصر وحضارتها وسعادته بالفيديو التشويقي لاحتفالية طريق الكباش بالأقصر الذي شاركه وزارة السياحة والاثار.

وكتب احمد حلمي  عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام: الأقصر في ثوبها الجديد - افتتاح طريق الكباش قريبا .. تحيا مصر .

 

عواطف حلمى: الشعب الكويتي بيشيلني من علي الأرض ومنحونى مساحات تمثيلية أكبر

أكدت الفنانة القديرة عواطف حلمى انها حصلت على أدوار تمثيلية أكبر فى دولة الكويت ، خاصة مسلسل فضة قلبها أبيض والذى منحها مساحة أكبر لاظهار قدراتها كممثلة .

وتابعت الفنانة عواطف حلمى فى تصريحات مصورة لـ صدى البلد ، لعل القائمين على الصناعة الفنية فى الكويت وثقوا فى قدراتي الفنية ومنحوني أدوار أكبر ، وابرزها دور ى فى مسلسل وفضة قلبها أبيض والذى كان به مساحة أكبر حتى أضحك المشاهد أو ابكيه .

 

باللهجة البيضة البدوية.. تفاصيل ديو عاصي الحلاني والمطربة ديانا حداد

قال المطرب عاصي الحلاني في تصريحات خاصة ل"صدى البلد" انه يستعد لديو مع المطرببة الكبيرة ديانا حداد وسيكون باللهجة البيضة البدوية، ومن ألحان أحد اللبنانيين المشهورين.

المطرب الكبير عاصي الحلاني شارك في حفل مهرجان الموسيقى العربية بأغنية كبيرة يامصر التي بدأ بها حفله وسط احتفاء كبير من الحاضرين، وهى من كلمات غانم جاد شعلان وألحان عاصي.

 

في عيد ميلاد جالا فهمى.. تزوجت 4 مرات وسر خلافها مع نجمة شهيرة ومخرجة معروفة

تحتفل اليوم الفنانة جالا فهمى ، والتي كانت قد اتخذت قرارا بالابتعاد عن الفن منذ عدة سنوات  بعيد ميلادها . تخرجت جالا فهمى من  كلية الآداب قسم لغة إنجليزية عام 1986.

عملت جالا فهمى  في برنامج تلفزيوني تحت اسم (الحل هو الحبل)، ثم ظهرت في بعض الأفلام في أدوار صغيرة مثل (يوم مر ويوم حلو).

 

بعد خلافهما.. حلا شيحة بالحجاب برفقة والدها وشقيقاتها

 

نشرت الفنانة حلا شيحة عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام صورة تجمعها بالوالدها الفنان أحمد شيحة بعد أنتشار أخبار تفيد بحدوث خلافات بينهم عقب تصريحات الأخيرة عن أزمتها فى فيلم مش أنا.

وظهرت حلا شيحة فى الصورة وهى ترتدى الحجاب مرة أخرى ، وبرفقة والدها وشقيقاتها الثلاتة هنا ومايا ورشا  . 

 

اخبار الفن الفنان أحمد حلمى عاصي الحلاني موقع التواصل الفيديو التشويقي مهرجان الموسيقى العربية صناعة الفن

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