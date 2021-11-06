في عيد ميلاد جالا فهمى.. تزوجت 4 مرات وسر خلافها مع نجمة شهيرة ومخرجة معروفة

تحتفل اليوم الفنانة جالا فهمى ، والتي كانت قد اتخذت قرارا بالابتعاد عن الفن منذ عدة سنوات بعيد ميلادها . تخرجت جالا فهمى من كلية الآداب قسم لغة إنجليزية عام 1986.

عملت جالا فهمى في برنامج تلفزيوني تحت اسم (الحل هو الحبل)، ثم ظهرت في بعض الأفلام في أدوار صغيرة مثل (يوم مر ويوم حلو).

بدأت جالا فهمى بأخذ أدوار بطولة في عدة أفلام منها (طأطأ وريكا وكاظم بيه، جالا جالا، بيتزا بيتزا)، كما عملت في التلفزيون في مسلسلات قليلة منها (الوسية، ليالي الحلمية).

كما عملت جالا فهمى بالمسرح أيضًا لكن لم يكن انتاجها كبير به حيث قدمت مسرحيتين فقط هما (ولعها شعللها، كرنب زبادي).

جالا فهمى هى أبنة المخرج أشرف فهمى وتزوجت 4 مرات، الأولى من الموسيقار عمر خيرت والذي أنجبت منه ابنها الوحيد عمر، وبعدها تزوجت من شخص من خارج الوسط الفني، ثم تزوجت من المخرج شريف شعبان، وكان آخر زواج لها هو المنتج عمرو حجازي الذي أنتج لها فيلم (جالا جالا).

لم يكن للفنانة جالا فهمى خلافات داخل الوسط الفني سوى لمرة واحدة ، فقد دخلت فى خلاف حاد مع كل من المخرجة أيناس الدغيدي والفنانة يسرا بحسب ما قيل انه سوء تفاهم حدث بين الأطراف خلال تصوير فيلم كلام الليل .

جالا فهمى ويسرا

خلاف جالا فهمى مع ايناس الدغيدي ويسرا

وأكدت الفنانة جالا فهمى انه على الرغم من الخلاف الذى حدث بينها وبين صديقتها ايناس الدغيدي ، الا انها لم تقم بحذف اى من مشاهدها ، مؤكدة انها كانت أمينة معها .

كانت جالا فهمى تنوى إعادة تقديم فيلم “ النظارة السوداء ” ، الذى قامت ببطولته نادية لطفى ، وكان مرشح لإخراج العمل سعد هنداوى .

وتابعت جالا فهمى فى تصريحات صحفية إنذاك انه العمل الجديد سوف يعتمد على رواية أحسان عبد القدوس بشكل أكبر عن الفيلم .

وبسوالها عن رد فعل الفنانة الراحلة نادية لطفى ، أكدت جالا فهمى انها لم تتواصل معها ، لكنها من الممكن ان تغضب من إعادة تقديم العمل مرة أخرى ، الا ان ستسامحها نظراً الى علاقة الصداقة التى تجمعها بوالدها المخرج أشرف فهمى .