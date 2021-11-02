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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في عيد ميلاد ندى بسيوني ..تعرف على عدد زيجاتها وكيف اكتشفت خيانتها

ندي بسيوني
ندي بسيوني

يحل اليوم عيد ميلاد الفنانة  ندى بسيونى ، والتي ولدت فى 2 نوفمبر بمدينة الإسكندرية عام 1963 ، ثم سافرت إلى “النمسا” لتدرس فيها فنون التمثيل والإخراج، بعد عودتها إلى مصر إلتحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية.

 

يعد فيلم “الجوهره” أول ظهور لها حيث جذبت أنظار المخرج الكبير عبدالمنعم شكرى أثناء تقدمها للاختبارات فى المعهد العالي للفنون المسرحية

 

زيجاتها:

تزوجت الفنانة ندى بسيونى 3 مرات، المرة الأولى من الفنان والمخرج المسرحي سناء شافع، ولكن لم يتفق الاثنان وحدث الطلاق بينهما سريعا.

 

وتزوجت ندى للمرة الثانية من المخرج شريف حمودة وأنجبت منه ابنتها الوحيدة مها، ولكنها انفصلت عنه بعد ذلك.

 

والزيجة الثالثة لـ ندى بسيوني من شخص عربى الجنسية ومن خارج الوسط الفنى ولكنه توفى ولم تتزوج ندى من بعده.

 

انتقادات:

 

أكدت الفنانة المصرية ندى بسيوني أنها لم تغضب مطلقاً من الانتقادات التي وجهت إليها عبر وسائل التواصل نتيجة تنظيمها فرح ابنتها بعد وفاة زوجها الفنان سناء شافع بـ 3 أشهر، منوهة بأنه من حق سوشيال ميديا أن تنتقد ومن حقها ألا ترد

 

ردها على الانتقادات:

تمت خطبة مايا منذ عام ونصف العام تقريباً وكنا على وشك إتمام الزفاف قبل وفاة الفنان سناء شافع بفترة قصيرة. لكن بعد الوفاة تم تأجيل العرس احتراماً للوفاة، والحداد في الإسلام 3 أيام فقط وفي الأعراف الشعبية 40 يوماً.

 

وأنا ربيت ابنتي بمفردي تماماً منذ أن وعت على الدنيا وكنت لها الأب والأم والسند، وكأي امرأة شرقية أردت أن «تتستر» وأرتاح بوجود رجل في حياتها. وبسبب ظروف عمل زوجها كان لا بد من إتمام الزواج، في حفل عائلي بسيط.

أعمالها:

كما شاركت فى الكثير من الأعمال الدرامية ومن أبرزها "ضبط واحضار"، "ألف ليله وليلة"، "أحلام البنات" "البحار مندى" "الخفافيش" "قضية معالى الوزيرة" "نور الصباح" "عزبة القرود" "السفينة والريان" "الفجالة" "بيت العلالى" "القاهرة ترحب بكم" "ربما نلتقي".

اكتشاف خيانتها

 

في لقاء تليفزيوني لها مع المذيعة دعاء صلاح، أكدت ندى بسيوني، أنها تعرضت للخيانة الزوجية ولم تكشف أي من زوجيها السابقين الذي قام بخيانتها، وقالت:"زوجي خانني بكل الطرق واكتشفت الأمر أكثر من مرة من خلال الموبايل وعن طريق شخص أخبرني ورأيته بنفسي".

ندى بسيونى عيد ميلاد الفنانة ندى بسيونى فيلم “الجوهره” زيجاتها 3 مرات

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