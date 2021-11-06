بعد خلافهما.. حلا شيحة بالحجاب برفقة والدها وشقيقاتها

نشرت الفنانة حلا شيحة عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام صورة تجمعها بالوالدها الفنان أحمد شيحة بعد أنتشار أخبار تفيد بحدوث خلافات بينهم عقب تصريحات الأخيرة عن أزمتها فى فيلم مش أنا.

وظهرت حلا شيحة فى الصورة وهى ترتدى الحجاب مرة أخرى ، وبرفقة والدها وشقيقاتها الثلاتة هنا ومايا ورشا .

وعلقت حلا شيحة على الصورة قائلة “ بنحبك يا غالى ” .

صورة من الاستورى

حلا شيحة والحجاب:



ونشرت الفنانة حلا شيحة صورة جديدة لها على حسابها بتطبيق انستجرام، ترتدي فيها الحجاب بصورة كاملة على عكس عادتها خلال الفترة الماضية.

علقت حلا شيحة على صورتها بالحجاب قائلة:" مفيش أجمل من السعادة الروحية والسلام الداخلي.. الحمد لله.. Feeling Blessed".

وجاء ذلك عقب تأكيد والدها الفنان التشكيلي أحمد شيحة على خلعها الحجاب، وعدم رجوعها إليه مرة أخرى في تصريحات إعلامية له.

وحل الفنان التشكيلي أحمد شيحة، والد الفنانة حلا شيحة، ضيف على برنامج "حروف الجر”، على محطة “نجوم إف إم”.

وتحدث والد حلا شيحة، عن الحجاب وقال:" أذكر مرة من المرات وأنا في العجمي ونازل مع زوجتي إلى الإسكندرية ووجدت مدرسة أطفال في الدخيلة طابور بنات صغار لم يكملوا الـ6 سنوات وكلهم مرتدين حجاب، فأنا صعقت وشعرت أن فيه شئ غير طبيعي، لما بدأوا بعد ذلك يعملوا دعوة الحجاب وكان الغرض من هذه الدعوة المبكرة انهم يريدون كل البنات والستات ان يرتدوا الحجاب حتى ينقل عبر سفارات العالم تقرير يقول إن الشارع المصري كله إخوان أو سلفيين أو إسلام سياسي وهذا نقل فعلا".

كما أضاف: "بدليل أنه لما قامت ثورتنا وخرجت من النجوع والقرى والمحافظات لم يصدقوا، لأن المعلومات لديهم أن الشارع المصري سلفي وإخواني، والغرض ليس دين على الإطلاق ولكن هو الاستحواذ على عقول المرأة لأنها تشكل الأم المصرية.

وتابع قائلاً: “خفت على بناتي خوف رهيب وقتها بالطبع، وارتداء الحجاب بالشكل الشديد وتغطية الرقبة شيء غريب وأقول هذا من باب الأمانة والصدق لمعنى المواطنة، والتمييز في الشكل يؤثر تأثير سيئ جدا، لما حلا ابنتي ارتدت الحجاب قلت لها سيأتي يوم لما يمتلئ إيمانك أن هذا لا دخل له بالله، ولما عادت عنه لم يؤثر أحد عليها وكانت قرأت طن كتب في هذا الأمر، وهي الآن غير محجبة، الحكاية مش حكاية التمثيل أو غيره، لكن إن الإنسان يكون حرا حقيقيا مفيش أي ضغط معنوي غير سوي يؤثر عليك، الجمال حالة من حالات المتغيرات”.