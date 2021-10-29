عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كسر في يدها اليسرى.. ابنة حلا شيحة تتعرض لإصابة "صورة"

حلا شيحة وبنتها
حلا شيحة وبنتها

كشفت الفنانة حلا شيحة، عن إصابه ابنتها خديجة بكسر في يدها اليسرى؛ حيث ظهرت وهي تضع جبيرة على ذراعها كليا.

 

ونشرت حلا شيحة عبر خاصية ستورى على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، صورة لابنتها خديجة ويغطي ذراعها جبيرة باللون الأزرق.

 

ولاقت الصورة تعاطف من جانب الجمهور مع إصابه الطفلة؛ في الوقت ذاته لاقت حلا شيحة انتقادات من الجمهور بسبب المكياج الصاخب التي ظهرت به الطفلة في الصورة .

حلا شيحة والحجاب:

ونشرت الفنانة حلا شيحة صورة جديدة لها على حسابها بتطبيق انستجرام، ترتدي فيها الحجاب بصورة كاملة على عكس عادتها خلال الفترة الماضية.

 

علقت حلا شيحة على صورتها بالحجاب قائلة:" مفيش أجمل من السعادة الروحية والسلام الداخلي.. الحمد لله.. Feeling Blessed".

وجاء ذلك عقب تأكيد والدها الفنان التشكيلي أحمد شيحة على خلعها الحجاب، وعدم رجوعها إليه مرة أخرى في تصريحات إعلامية له.

وحل الفنان التشكيلي أحمد شيحة، والد الفنانة حلا شيحة، ضيف على برنامج "حروف الجر”،  على محطة “نجوم إف إم”.

وتحدث والد حلا شيحة، عن الحجاب وقال:" أذكر مرة من المرات وأنا في العجمي ونازل مع زوجتي إلى الإسكندرية ووجدت مدرسة أطفال في الدخيلة طابور بنات صغار لم يكملوا الـ6 سنوات وكلهم مرتدين حجاب، فأنا صعقت وشعرت أن فيه  شئ غير طبيعي، لما بدأوا بعد ذلك يعملوا دعوة الحجاب  وكان الغرض من هذه الدعوة المبكرة انهم يريدون كل البنات والستات ان يرتدوا الحجاب حتى ينقل عبر سفارات العالم تقرير يقول إن الشارع المصري كله إخوان أو سلفيين أو إسلام سياسي وهذا نقل فعلا".

كما أضاف: "بدليل أنه لما قامت ثورتنا وخرجت من النجوع والقرى والمحافظات لم يصدقوا، لأن المعلومات لديهم أن الشارع المصري سلفي وإخواني، والغرض ليس دين على الإطلاق ولكن هو الاستحواذ على عقول المرأة لأنها تشكل الأم المصرية.

وتابع قائلاً: “خفت على بناتي خوف رهيب وقتها بالطبع، وارتداء الحجاب بالشكل الشديد وتغطية الرقبة شيء غريب وأقول هذا من باب الأمانة والصدق لمعنى المواطنة، والتمييز في الشكل يؤثر تأثير سيئ جدا، لما حلا ابنتي ارتدت الحجاب قلت لها سيأتي يوم لما يمتلئ إيمانك أن هذا لا دخل له بالله، ولما عادت عنه لم يؤثر أحد عليها وكانت قرأت طن كتب في هذا الأمر، وهي الآن غير محجبة، الحكاية مش حكاية التمثيل أو غيره، لكن إن الإنسان يكون حرا حقيقيا مفيش أي ضغط معنوي غير سوي يؤثر عليك، الجمال حالة من حالات المتغيرات”.

حلا شيحة الفنانة حلا شيحة إصابه ابنتها خديجة بكسر في يدها اليسرى جبيرة

موضوعات متعلقة

أنا بخير.. أشرف زكي يكشف سبب إصابته بفقدان ذاكرة في مهرجان الجونة "خاص"

أفية فيلم وقفة رجالة يضع بيومي فؤاد في أزمة مع السعوديين و تركي آل الشيخ.. التفاصيل الكاملة

المهن السينمائية تعلق على اختيار فيلم سعاد في ترشيحات أوسكار 2021

أحمد الجندي مخرجا للجزء السادس لـ الكبير أوي بديلا لـ هشام فتحي

نيللي كريم تغادر دبي إلى تونس لتكريمها في مهرجان قرطاج.. خاص

دينا فؤاد: أسير بخطوات ناجحة في الدراما ولا أهتم بشائعات زواجي أو طلاقي.. حوار

ردود الفعل عظيمة.. وفاء عامر تعلق على نجاح إن كبر ابنك "خاص"

مصر عظيمة.. أشرف زكي يعلق على قرار الرئيس بإلغاء مد حالة الطوارئ

ترشيحاتنا

عالم افتراضي كامل.. "فيسبوك" تكشف كواليس تحولها لـ Meta

ماجد زيتون يكشف سر حالات اكتئاب يصاب بها مرضى السمنة ..فيديو

اكتشاف عقار جديد يمنع فيروس كورونا من التكاثر

بـ الفُرجة على يوتيوب.. أنجبت طفلا في السر.. والشرطة تلاحق المغتصب

غياب بنزيما عن قائمة ريال مدريد أمام إلتشي في الدوري الإسباني

بايدن يعترف: ما قمنا به تجاه فرنسا يفتقر إلى اللباقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أنا بخير.. أشرف زكي يكشف سبب إصابته بفقدان ذاكرة في مهرجان الجونة "خاص"

أفية فيلم وقفة رجالة يضع بيومي فؤاد في أزمة مع السعوديين و تركي آل الشيخ.. التفاصيل الكاملة

هل يجوز الوضوء عاريًا فى الحمام دون ستر العورة؟.. الإفتاء تجيب

قرار عاجل من بايدن بشأن السودان

بعد إعلان رونالدو حمل صديقته .. تعليق جريء من سمية الخشاب |شاهد

كواليس ما حدث مع محمد شريف داخل الأهلي بسبب غضبه.. ورهبة رحيل أكرم توفيق

فى حاجة غريبة .. شوبير يفجر مفاجأة بشأن شيكابالا نجم الزمالك

الجميع يعلم تاريخي.. رضا عبد العال يوضح حقيقة مفاوضات برشلونة لخلافة كومان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ميرسي "تاو".. عشاق الشياطين الحمر يحتفلون بأسد جنوب إفريقيا وسر الرقصة السحرية.. صور

الرومانسية في حياة عميد الأدب العربي.. طه حسين وزوجته: ما بيننا يفوق الحب

بعد اعتدائه على والدتها.. انفصال جيجي حديد وزين مالك

بالصور.. عمرو دياب يحيي حفلا غنائيا بالتجمع الخامس

فيديو

فيديوجراف.. مجرم فاشل .. خطط للخطف فقتل وحرق بالصدفة

عارية داخل شوال في البحيرة.. رجل يقتل أمه بطريقة بشعة من أجل المال

بعد إعلان خطوبته.. سر عدم زواج محمد محي رغم بلوغه 50 عاما.. فيديو جراف

فيديو جراف.. رسميًا.. شركة فيسبوك تعلن تغيير اسمها إلى "ميتا"..فما القصة

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: خطر ضياع الأعمار في الفيسبوك واليوتيوب

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: الظل الأمريكي في الحروب الرومادية (2)

د. خالد رحومه

المقرر الإلكتروني والثورة الصناعية الرابعة.. اللحاق بالركب أم الاندثار..!

بقلم: مروة لطفي

اعترافات كورونية

كريمة أبو العينين

الست المعددة.. والقوى العظمى

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: الظل الأمريكي في الحروب الرمادية (1)

أحمد فرغلى رضوان

فيلم dune .. رحلة ممتعة في عالم آخر

خالد طلعت

هل يستحق محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في العالم ؟

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (9)

اﻟﻤﺰﻳﺪ