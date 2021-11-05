أنتظر بفخر إبداع المبدعين.. شيريهان تعلق على احتفالية الكباش بالأقصر

عبرت الفنانة شيريهان عن فخرها واعتزازها بمصر وحضارتها وسعادتها بالفيديو التشويقي لاحتفالية طريق الكباش بالأقصر الذي شاركه وزارة السياحة والاثار.

وكتبت عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: “مصر الحضارة والثقافة والتاريخ، مصر العظيمة وتاريخها المُعلم بالإنسان المصري القديم والجديد، مصر بمبدعيها على مر التاريخ منذ البداية وإلى النهاية والأبد.. أثق في عظمة الإنسان المصري عندما يتقن.. أنتظر بفخر إبداع المُبدعين.. إحتفالية #طريق_الكباش #الأقصر”.

قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إن الهدف من احتفال افتتاح طريق الكباش الترويج للسياحة الثقافية وإظهار جمال الأقصر، كاشفا أن هناك احتفالية في سانت كاترين بعد أسبوعين من افتتاح طريق الكباش، وخلال شهرين ستقام احتفالية كبرى في أسوان.

وأضاف وزير السياحة والآثار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر بقناة "إم بي سي مصر"، أنه سيتم دعوة نجم نادي ليفربول محمد صلاح والدكتور مجدي يعقوب في احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير، بالإضافة إلى بعض الشخصيات العالمية الأخرى.

وأشار وزير السياحة والآثار، إلى أن حفل افتتاح طريق الكباش لن يكون تقليد لاحتفالية نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارة.

وأكد وزير السياحة والآثار أن عام 2022 سيكون مميزا لمصر؛ حيث سيشهد مرور 100 عام على اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون وكذلك مرور 200 عام على فك رموز الكتابة المصرية القديمة، بالإضافة إلى افتتاح المتحف المصري الكبير.

وأوضح وزير السياحة والآثار "نريد أن نعمل شغل جديد وهنظهر العالم الاقصر كمنتجع سياحي متكامل وهو حدث ترويجي للسياحة، نقول فيه للعالم تعالوا شوفوا مصر. والعالم منتظر الافتتاح"، وأفاد بأنهم أنتجوا فيلما تشويقيا اليوم وخلال أيام سيعلنون عن تاريخ افتتاح طريق الكباش ويسيرون على خطوات علمية.