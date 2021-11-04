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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السياحة والآثار تروج لاحتفالية طريق الكباش بفيلم تشويقي.. فيديو

طريق الكباش
طريق الكباش

أصدرت وزارة السياحة والآثار، فيلما تشويقيا قصيرا “Teaser” عن الفعالية الكبرى التي سيتم تنظيمها في محافظة الأقصر قريباً “طريق الكباش”.

 

وذلك بالتزامن مع بدء العد التنازلي للاستعدادات والتجهيزات الخاصة بهذه الفعالية والتي تلقي الضوء على كنوز ومقومات هذه المحافظة السياحية المتميزة.

 

تستعد محافظة الأقصر لحفل ينتظره العالم لإحياء طريق الكباش الفرعوني قريبا، حيث يواصل القائمون على حفل افتتاح طريق الكباش الطريق الأثري الذي يربط بين معبدي الأقصر والكرنك بطول ٢٧٠٠ متر الفرعوني في مدينة الأقصر، العمل على البروفات الخاصة بالحفل الضخم  المزمع إقامته في الرابع من  نوفمبر الجاري.

 

ويشارك في بروفات الحفل الكرنفالي والعروض الفنية التي تقام داخل الطريق الأثري الذي يربط بين معبدي الأقصر والكرنك بطول ٢٧٠٠ متر، ٤٠٠ شاب من أبناء محافظة الأقصر المتطوعين.
ويأتي تنظيم هذه الفعالية للترويج السياحي لمحافظة الأقصر، ولإبراز مقوماتها السياحية والأثرية الفريدة خاصة على هامش انتهاء الدولة المصرية من أعمال تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية بالمحافظة وتطوير وتجميل الكورنيش والشوارع والميادين بها.


يربط طريق الكباش بين معبد الأقصر ومعبد الكرنك بطول 2700 متر، ويضم طريق الكباش تماثيل من الأسر المختلفة والتي تبلغ 1200 تمثال لكل من آمون رع وأبو الهول، حيث أطلق المصري القديم على طريق الكباش "وات نثر" يعني طريق الإله.

السياحة والاثار طريق الكباش الأقصر كنوز وزارة السياحة والآثار

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