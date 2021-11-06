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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

باللهجة البيضة البدوية.. تفاصيل ديو عاصي الحلاني والمطربة ديانا حداد

عاصي الحلاني
عاصي الحلاني

قال المطرب عاصي الحلاني في تصريحات خاصة ل"صدى البلد" انه يستعد لديو مع المطرببة الكبيرة ديانا حداد وسيكون باللهجة البيضة البدوية، ومن ألحان أحد اللبنانيين المشهورين.

 

المطرب الكبير عاصي الحلاني شارك في حفل مهرجان الموسيقى العربية بأغنية كبيرة يامصر التي بدأ بها حفله وسط احتفاء كبير من الحاضرين، وهى من كلمات غانم جاد شعلان وألحان عاصي.

 

وقال عاصي الحلاني": اتمنى ان تبقى مصر مستقرة، ونحن فخورون أننا ننتمي لهذا الوطن والمنطقة العربية، وتوحه بالشكر للمهرجان.

 

بعدها قدم عاصي الحلاني عددا من أغانيه المحببه لجمهورها منها ": بحبك وبغار، وأدمنت حبك، وأني مارق مريت.

 

وأدخل الدبكة اللبنانية معه في اغنية انا ياطير ورقص معه جميع الحاضرين.

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وكالعادة لم ينس عاصي الحلاني ان يغني لعبد الحليم حافظ فهو اعتاد دائما ان يتواجد بأغانيه العندليب مع جمهور الاوبرا وامتعهم اليوم بأغنية سواح.

عبد الحليم حافظ عاصي الحلاني ديانا حداد الموسيقى العربية مهرجان الموسيقى العربية

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