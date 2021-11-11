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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حدث بيئي فريد.. زوجين من عروس البحر يتألقا بمنطقة مجاويش بالغردقة

صورة موضوعية
صورة موضوعية

فى حدث بيئي فريد رصد مجموعة من الغواصين على سواحل  الغردقة زوجين من عروس البحر بمنطقه مجاويش الأمر الذى لقى استحسان جميع الأوساط البيئية.

 

وكان قد تلقى حسن الطيب رئيس جمعية الإنقاذ البحري وحماية البيئة السابق إخطار برصد مدرب الغوص عبد الهادي محمد وحمزة محمد المدرببن بمدينه الغردقة زوجين من عروس البحر بمنطقه مجاويش .

 

وقال الطيب أن تواجد زوجين من عروس البحر يثبت ان الحياة البحرية بالبحر الاحمر وخاصة الغردقة وسفاجا ومرسي علم والقصير قد تعافت وان هذه الكائنات البحرية المهددة بالانقراض وجدت غذائها مما ساعدها فى التواجد.

 

وكانت قد عثرت دوريات تابعة لمحميات البحر الأحمر علي حيوان عروس البحر نافق بالقرب من شواطئ منطقة سوما باي بعد أن رصده امس مجموعة من الغواصين نافق أثناء رحلة غوص.



وقامت محميات البحر الأحمر بإرسال دوريات للعثور عليه ودفنه فى المدفن الصحي ومعرفة سبب نفوقه..

الجدير بالذكر أن  حيوان عروس البحر فى البحر الأحمر أطلق رائد علوم البحار العالم حامد جوهر، على حيوان الدوجونج مسمى عروس البحر، وأطلق عليه الصيادون المحليون مسمى "الجلد" وفى الخليج العربى والاسم الأكثر تداولاً "بالأطوم"، إلا أن هناك اسمًا متعارف علميًا له "سى كاوى".
و يعد حيوان عروس البحر  من أكثر الكائنات البحرية جذبًا للسياحة للبحر الأحمر لندرة وجوده، وهو  كائن بحرى ثدى يتغذى على الحشائش البحرية ندرة وجوده جعلته على رأس الكائنات البحرية التى تتوافد لمشاهدتها أعداد كبيرة من السياح 

ولا يتعدى عددها فى البحر الأحمر الـ30 واحدة، حيث إنها تلد وترضع، ومن الممكن أن تعيش لفترة ما بين 80 و100 عام.
و أنثى حيوان الدوجونج تقضى 16 شهرا خلال عملية الحمل فى جنينها، وعند ولادتها تقضى 16 شهرًا فى رعايته وإرضاعه، حتى يستطيع أن يتغذى على الحشائش البحرية ويصل طوله متر ونصف.

 

الغردقة البحر الأحمر سفاجا عروس عملية البيئة انقاذ

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حدث بيئي فريد.. زوجين من عروس البحر يتألقا بمنطقة مجاويش بالغردقة

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