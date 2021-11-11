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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أكثر فتكا في أفريقيا.. بيان عاجل من الصحة العالمية بشأن جائحة كورونا

الصحة العالمية
الصحة العالمية

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، إن معدلات الوفيات بـ فيروس كورونا ترتفع بشدة بين في أفريقيا.

وأوضح تقرير أجرته الصحة العالمية، أن سبب ارتفاع الوفيات هو الاصابة بمرض السكري، ووفقا لبيانات من 13 دولة أفريقية فأن معدل الوفيات بين مرضى السكري المصابين بـ فيروس كورونا بلغ 10.2%، مقارنة بنسبة 2.5 بالمئة بين مرضى فيروس كورونا بشكل عام.

وقالت ماتشيديسو مويتي، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية في أفريقيا، إن "فيروس كورونا يبعث رسالة واضحة بأن مكافحة السكري في أفريقيا على درجة قصوى من الأهمية من جوانب كثيرة من بينها المعركة مع الجائحة الحالية".

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وتشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن 70% من مرضى السكري في القارة لم يكونوا على دراية بمرضهم.

وتشير توقعات الاتحاد الدولي للسكري إلى أن عدد المرضى بأفريقيا سيصل إلى 55 مليونا بحلول 2045 ارتفاعا من 24 مليونا هذا العام.

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