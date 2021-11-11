علوم البحار يجري حلقات بحثية بخليج السويس لتقييم البيئة ورصد التلوث

نظم فريق البيئة البحرية بفرع المعهد القومي لعلوم البحار بخليجى السويس والعقبة ثلاث رحلات بحثية حقلية على طول الساحل الغربي لخليج السويس في الفترة.

وبدأت الحلقات البحثية الثلاث في الفترة من 31 أكتوبر الماضي، وحتى 11 نوفمبر الجاري، وذلك في إطار خطة الدولة للحفاظ على الثروات الطبيعية واستدامة الموارد البحرية، وتوجيه الدكتور عمرو زكريا حمودة رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، بتنفيذ استراتيجية المعهد لمتابعة الحالة البيئية وعمل مسح شامل لخليج السويس.

وصرح الدكتور أحمد عبد الحليم مدير فرع المعهد القومي بالسويس أن الهدف من الرحلة تقييم البيئات البحرية المختلفة ورصد مصادر التلوث وعمل قياسات للمياه والتربة على أعماق مختلفة بخليج السويس.

وأضاف في تصريح صحفي، أن المعهد يجري بصفة مستمرة مسح شامل لخليجي السويس والعقبة ورصد كل المناطق وعمل الدراسات اللازمة لها، وذلك بمعرفة متخصصين في مجالات علوم البحار والثروة السمكية داخل المعهد.

