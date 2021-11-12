أحمد السقا : "هنيدي أكتر واحد بيضحكني وياريت يجمعنا عمل مع بعض"

أكد النجم أحمد السقا، أن صديقه الفنان محمد هنيدي أكثر كوميديان يستطيع إضحاكه، قائلا: "محمد هنيدي اكتر واحد بيضحكني وبالنسبة لجيلنا كان رأس السهم التى عبرت وعبر وراها جيل كامل، ومحمد هنيدي دمه خفيف وافيهاته عايزة استيعاب وهو قصة كبيرة وحبيبي".

وعبر أحمد السقا، في لقاء ببرنامج "حبر سري" على قناة القاهرة والناس، عن أمنيته لعودة العمل مع نجم الكوميديا محمد هنيدي في عمل فني جديد، مضيفا: "أتمنى أعمل عمل جديد مع هنيدي واللى يجي يكون مناسب له وليا واكيد مش هنتأخر".

وعن أزمته في فيلم الفلوس مع تامر حسني، رد أحمد السقا قائلا: "أنا لم أهاجم تامر ولكن الجهة الانتاجية، لان كان في اتفاق بيننا أني مكنش موجود كعنصر دعاية في الفيلم وما حدث انى اتحطيت على الدعاية وترتيبي لم يكن مناسب لقيمتي، لكن انا وتامر كويسين وما حصل كان حق رد اعتبار فقط".