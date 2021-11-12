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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

موقف غريب من منى الشاذلى لحظة رقص نادين نجيم على "أه لو لعبت يا زهر".. فيديو

ملكة جمال لبنان
ملكة جمال لبنان

اندمجت النجمة نادين نجيم وملكة جمال لبنان، فى أغنية آه لو لعبت يا زهر، لـ المطرب الشعبي أحمد شيبة، وقامت بالرقص عليها للمرة الثانية على الهواء.

وظلت الإعلامية منى الشاذلى، تنتظر لبعض الدقائق من أجل أن توقف ملكة جمال لبنان الرقص، لكن لم تتوقف وظلت تستعرض رشاقتها فى الرقص، وهو ما جعل منى تقوم بعلامات تدلى على استغرابها لما قوم به نادين.

وقامت الإعلامية منى الشاذلي بـ الإمساك بيد ملكة جمال لبنان من أجل أن توقف رقص، ولإنهاء الحلقة.

وقد  أشعلت حماس جمهور “ معكم” المذاع على قناة سي بي سي، تقديم الإعلامية منى الشاذلي وذلك عندما قامت ورقصت على أغنية الفنان الشعبي أحمد شيبة “ أه لو لعب يا زهر”.

وقد قامت النجمة نادين نجيم، بالوقوف و الرقص وسط فرحة كبيرة من جميع الحضور.

كما قالت فى بداية الحلقة “البيوت أسرار، بهذه الكلمات لخصت النجمة نادين نجيم ملكة جمال لبنان، سبب انفصالها عن زوجها، وطالبت الجميع بعدم نشر الشائعات”.

وكشفت أن أكثر شيء فى الحياة كانت خائفة منه ولكن أقدمت عليه هو الطلاق، موضحة :" هناك أشياء كثيرة تتعرض لها المرأة بعد الطلاق.


وأضافت ملكة جمال لبنان، خلال حوارها ببرنامج " معكم" المذاع على قناة سي بي سي، تقديم الإعلامية منى الشاذلي، أن " كان لدي مخاوف من الطلاق، ولكن الأمور وصلت لـ طريق مغلق".


وتحدثت عن طلاقها وقالت :" المرأة عندما تطلب الطلاق، فى الحال يستخدم الزوج الأولاد كسلاح، ويقوم بالضغط على الأم، من أجل الرجوع فى القرار ".


ولفتت إلى أن القانون فى أوقات كثيرة يكون ظالم للمرأة، ويقوم بتوزيع الأولاد  كـ " البطاطا" معلقة هل هناك ابن يعيش بدون أم.


وأشارت إلى أن قرار الانفصال الخاصة بها مؤثر عليها، معلقة :" أن الفن و الشهرة ليس من الأشياء الأهم بالنسبة لها.. ولكن أولادها هم كل شئ فى حياتها" وأضحت أن " لو النجومية بتدوم لغيرها ما كنت وصلت لها، ولكن أولادها هم كل شئ فى حياتها".


وتابعت :" مش بهتم بما ينشر على السوشيال ميديا، لأن المعظم كذب وغير صحيحة، كاشفة أنها حاربت زوجها من أجل أولادها".


وكشفت أنها صامتة عن عرض الحقيقة الخاصة بطلاقها، موضحة :" انا مش ساكته عشان ضعيفة، أو أن عليا حق، ولكن خوفًا على أولادي، ولا أريد أن يكون أسمى و أسماء أولادي على كل لسان".


وتابعت أن الحقيقة الخاصة بـ طلاقها:" موجودة لديها ولـ أولادها، ولـ المحامى الخاص بها ولـ المحكمة التى تفصل فى القضايا.


وأكدت أنها كانت تتوقع كل ما يحدث لها حاليًا :" وانا و ألاولادى سنعيش سعداء غصب عن رأس الكل".

كما تأثر منى الشاذلى وكادت أن تبكي، وقالت :" انتى يا نادين تتحدثى بـ لسان نساء كثيرة" وردن النجمة نادين :" مافى مرأة بالعالم تريد أن يتم طلاقها، أو تخرج من بيتها ولكن جميع النساء تحب الحنية و الدلع، و العطف و الاهتمام، ولكن بعد اتخاذ قرار الطلاق فهناك سر ".


وتابعت :" الأولاد فى أى انفصال يكونوا هم الضحية، ولكن عن اتخاذ قرار الطلاق فهناك أمر كبير، معلقة "البيوت أسرار".
 

 

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