ملكة جمال لبنان تقلد هند رستم و محمد سعد على الهواء.. فيديو

قامت النجمة نادين نجيم، وملكة جمال لبنان، بتقليد الفنانة هند رستم فى فيلم إشاعة حب، وهو ما جعل الجمهور يتفاعل معها ويصفق لها.



وأضافت ملكة جمال لبنان، خلال حوارها ببرنامج " معكم" المذاع على قناة سي بي سي، تقديم الإعلامية منى الشاذلي، أنها كانت تتعلق بـ الأفلام المصرية، مثل سعاد حسنى، نادية الجندي، مديحة كامل، نبلية عبيد، ميرفت امين، وعادل أمام و محمد سعد ".

وكشفت نادين نجيم أن نجمها الكوميدي المفضل وهو محمد سعد الذي عبرت عن حبها الشديد له ولأعماله خاصة فيلم كتكوت الذي يتسبب دائما في إضحاكها.



وقامت بتقليد محمد سعد على الهواء، ولقطة من فيلم كتكوت، وقامت بقلب عينيها مثل محمد سعد.

ولفتت ملكة جمال لبنان إلى أن الجمهور المصري، مشجع، ويحتضن المواهب، وأنها سعيدة بـ تواجدها فى مصر.

كما قالت النجمة نادين نجيم، وملكة جمال لبنان، إنها فقدت الوعى فى شهر أغسطس من عام 2020، وذلك عندما حدث انفجار بيروت.



وأضافت ملكة جمال لبنان، خلال حوارها ببرنامج " معكم" المذاع على قناة سي بي سي، تقديم الإعلامية منى الشاذلي، أن هذا اليوم يعتبر الأسود و الأصعب فى حياتها، وأنها قامت بتصوير ما حدث.



وتابعت :" كنت بصور فيديو لـ أختى وفى لحظة معينة حدث الانفجار، وقع من الموبايل و تم فقدان للوعي".

كما أشارت نادين نجيم إلى معاناتها عقب وقوع حادث مرفأ بيروت الذي كان قريبا جدا من شقتها، وتسبب في إغمائها من شدة تأثير الانفجار ما تسبب في سقوطها على رأسها وفقدانها للوعي.

وأوضحت أنها جلست عدة ساعات في المستشفى حتى تتمكن من مداواة جروحها، وتسبب الحادث في علاجها بـ 400 غرزة، مشيرة إلى أنها كانت متخوفة على فقدان نظرها بعدما سقطت على الزجاج بقوة.

