إبراهيم عبد الجواد يشيد ببونو: لا يوجد حارس في العالم يملك طريقته في ركلات الترجيح

هنأ الإعلامي إبراهيم عبد الجواد منتخب المغرب بعد تأهله إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، مشيدًا بالأداء الكبير الذي قدمه الحارس ياسين بونو خلال مواجهة هولندا، خاصة في ركلات الترجيح.

وأكد عبد الجواد أن بونو قدم مستوى استثنائيًا، واصفًا إياه بأنه “غير طبيعي”، مشيرًا إلى أن حارس أسود الأطلس يمتلك أسلوبًا فريدًا في التعامل مع ركلات الجزاء، قائلاً إنه لا يعرف حارسًا آخر في العالم ينفذ هذا التكنيك بالطريقة نفسها.

واختتم رسالته بتهنئة المنتخب المغربي، قائلًا: “ألف مليون مبروك لأسود الأطلس”، بعد التأهل المستحق ومواصلة المشوار في البطولة

ونجح المنتخب المغربي في حجز بطاقة التأهل إلى دور الستة عشر بعدما تغلب على نظيره الهولندي بركلات الترجيح بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، عقب انتهاء الوقت الأصلي ثم الشوطين الإضافيين بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منتخب، في مباراة شهدت إثارة كبيرة حتى لحظاتها الأخيرة.

هدف قاتل أعاد المغرب إلى المباراة

وكان عيسى ديوب صاحب الدور الأبرز في عودة المنتخب المغربي إلى أجواء اللقاء، بعدما سجل هدف التعادل في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني، ليمنح منتخب بلاده فرصة الاستمرار في المنافسة والدفع بالمواجهة إلى الأشواط الإضافية ثم ركلات الترجيح.



