أحمد جلال: صيباري كتب النهاية السعيدة.. والمغرب يستحق التأهل

أشاد الناقد الرياضي أحمد جلال بتأهل منتخب المغرب إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، بعد فوزه على هولندا بركلات الترجيح، مؤكدًا أن “أسود الأطلس” استحقوا العبور بعد أداء قوي وشخصية مميزة.

وقال أحمد جلال إن النجم إسماعيل صيباري كتب “تتر النهاية السعيدة” للمنتخب المغربي، بعدما ساهم في الإطاحة بـ”طواحين هولندا” من البطولة، موجهًا التهنئة لأسود الأطلس على التأهل المستحق.

وأضاف أن المنتخب المغربي ينتظره تحدٍ جديد في دور الـ16 أمام منتخب كندا، معربًا عن ثقته في قدرة أسود الأطلس على مواصلة مشوارهم المميز في المونديال

ونجح المنتخب المغربي في حجز بطاقة التأهل إلى دور الستة عشر بعدما تغلب على نظيره الهولندي بركلات الترجيح بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، عقب انتهاء الوقت الأصلي ثم الشوطين الإضافيين بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منتخب، في مباراة شهدت إثارة كبيرة حتى لحظاتها الأخيرة.

هدف قاتل أعاد المغرب إلى المباراة

وكان عيسى ديوب صاحب الدور الأبرز في عودة المنتخب المغربي إلى أجواء اللقاء، بعدما سجل هدف التعادل في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني، ليمنح منتخب بلاده فرصة الاستمرار في المنافسة والدفع بالمواجهة إلى الأشواط الإضافية ثم ركلات الترجيح.

