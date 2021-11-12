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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأوقاف: 24 محافظة تنتهي من رفع صناديق التبرعات بالمساجد

أعمال رفع صناديق
أعمال رفع صناديق التبرعات بالمساجد مستمرة

أعلن الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني بأن 24 محافظة انتهت من رفع صناديق التبرعات ، وجار العمل على إنهاء رفع ما تبقى من الصناديق بثلاث محافظات فقط هي: القاهرة والجيزة والقليوبية. 


وطالب رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف  جميع الأئمة والعاملين بسرعة رفع أي صناديق متبقية من صحن المسجد لحين إنهاء إجراءات فتحها بمعرفة اللجان المشكلة ، وسيتم قبل يوم الاثنين القادم إعلان قائمة مساجد النذور وتحديد عدد صناديق كل منها وأماكن وضعها ، كما سيتم اتخاذ أقصى عقوبة قانونية تجاه أي مخالف للتعليمات ، واعتبار وضع أي صندوق بغير مساجد النذور التي تحددها القائمة جمعًا للمال خارج إطار القانون ، كما سيتم تحديد رابط إلكتروني للإبلاغ عن وجود أي صناديق بأي مسجد غير مساجد النذور ، أو جمع أي شخص لأية أموال بأي مسجد سوى الدفع غير النقدي من خلال الحسابات المخصصة لذلك سواء الحسابات بالبنك المركزي: 
1. حساب صندوق عمارة المساجد والأضرحة بالبنك المركزي المصري وجميع فروعه رقم ( 9/80274/450/9).
2. حساب تبرعات البر وخدمة المجتمع بالبنك المركزي المصري رقم (9/78899/450/9).
أو حسابات مجالس الإدارات المعتمدة والتي سنعلن عنها أيضًا ، حيث لا يسمح بفتح أي حساب سوى الحسابات الرسمية المعتمدة ، والتي سيتم نشرها على موقع الوزارة ، ويسمح بالإعلان عنها على لوحة إعلانات المسجد.

من ناحية قررت وزارة الأوقاف إعادة تقييم جميع مجالس إدارات المساجد على مستوى الجمهورية وذلك بمطالبتها بتقديم كشف حساب  عن آخر عامين ، وأمهلت جميع المجالس أسيوعين من تاريخ القرار وفي حالة عدم التقدم بكشف الحساب يعتبر هذا المجلس منحلا ولا يعتد به مطلقا. 

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