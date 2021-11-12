الأوقاف: 24 محافظة تنتهي من رفع صناديق التبرعات بالمساجد

أعلن الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني بأن 24 محافظة انتهت من رفع صناديق التبرعات ، وجار العمل على إنهاء رفع ما تبقى من الصناديق بثلاث محافظات فقط هي: القاهرة والجيزة والقليوبية.



وطالب رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف جميع الأئمة والعاملين بسرعة رفع أي صناديق متبقية من صحن المسجد لحين إنهاء إجراءات فتحها بمعرفة اللجان المشكلة ، وسيتم قبل يوم الاثنين القادم إعلان قائمة مساجد النذور وتحديد عدد صناديق كل منها وأماكن وضعها ، كما سيتم اتخاذ أقصى عقوبة قانونية تجاه أي مخالف للتعليمات ، واعتبار وضع أي صندوق بغير مساجد النذور التي تحددها القائمة جمعًا للمال خارج إطار القانون ، كما سيتم تحديد رابط إلكتروني للإبلاغ عن وجود أي صناديق بأي مسجد غير مساجد النذور ، أو جمع أي شخص لأية أموال بأي مسجد سوى الدفع غير النقدي من خلال الحسابات المخصصة لذلك سواء الحسابات بالبنك المركزي:

1. حساب صندوق عمارة المساجد والأضرحة بالبنك المركزي المصري وجميع فروعه رقم ( 9/80274/450/9).

2. حساب تبرعات البر وخدمة المجتمع بالبنك المركزي المصري رقم (9/78899/450/9).

أو حسابات مجالس الإدارات المعتمدة والتي سنعلن عنها أيضًا ، حيث لا يسمح بفتح أي حساب سوى الحسابات الرسمية المعتمدة ، والتي سيتم نشرها على موقع الوزارة ، ويسمح بالإعلان عنها على لوحة إعلانات المسجد.

من ناحية قررت وزارة الأوقاف إعادة تقييم جميع مجالس إدارات المساجد على مستوى الجمهورية وذلك بمطالبتها بتقديم كشف حساب عن آخر عامين ، وأمهلت جميع المجالس أسيوعين من تاريخ القرار وفي حالة عدم التقدم بكشف الحساب يعتبر هذا المجلس منحلا ولا يعتد به مطلقا.