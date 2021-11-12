اختيار مصر والإمارات لاستضافة القمة العالمية للمناخ في 2022 و2023 والبرهان يعين مجلس سيادة جديدا.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

السيسي يشارك في المؤتمر الدولي حول ليبيا بباريس

أمريكا تدعو الحوثيين للإفراج عن موظفين يمنيين في سفارتها بصنعاء

المبعوث الأمريكي لإيران يزور المنطقة لبحث ملفها النووي ومفاوضات فيينا

السعودية تدعو جميع الأطراف الإثيوبية إلى وقف إطلاق النار

بيلاروسيا تلوّح لأوروبا بورقة الغاز: نقوم بتدفئتهم... ويقومون بتهديدنا

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وقالت صحيفة "الراي" إن مصر والإمارات تستعدان لاستضافة قمتي مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، في 2022 و2023، حيث تم الإعلان عن اختيار مصر والإمارات على هامش القمة المناخية المنعقدة حاليًا في جلاسجو باسكتلندا.

وذكرت "الأنباء" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل إلى مقر إقامته بوسط العاصمة الفرنسية باريس، حيث يشارك الرئيس السيسي اليوم في مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا تلبية لدعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وفي ضوء العلاقات الوثيقة التي تربط مصر وفرنسا، فضلا عن دور مصر المحوري في دعم المسار السياسي في ليبيا على الصعيد الثنائي والإقليمي.

ويتضمن برنامج زيارة الرئيس السيسي إلى فرنسا، عقد مباحثات قمة مع ماكرون لبحث مجمل جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين والتي شهدت طفرة نوعية خلال الأعوام الأخيرة، بما يحقق المصالح المشتركة للدولتين والشعبين الصديقين، فضلا عن مواصلة المشاورات والتنسيق المتبادل وتبادل الرؤى حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

على الصعيد الإقليمي والعربي، أفادت "الوطن" بأن القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان أعلن تشكيل مجلس سيادة جديد برئاسته. فيما تألف المجلس الجديد من شمس الدين كباشي إبراهيم، وياسر عبد الرحمن حسن العطا، وإبراهيم جابر إبراهيم، ومالك عقار، والطاهر أبو بكر حجر، والهادي إدريس يحيى، ورجاء نيكولا عبد المسيح، وأبو القاسم محمد محمد، ويوسف جاد كريم (ممثل كردفان)، وعبد الباقي عبد القادر، وسلمى عبد الجبار (ممثلة إقليم الوسط).

فيما تم تأجيل تسمية ممثل شرق السودان في المجلس السيادي لحين إجراء "مزيد من المشاورات".

وذكرت "الجريدة" أن الولايات المتحدة الأمريكية، دعت إلى الإفراج الفوري عن موظفين يمنيين في سفارتها بصنعاء يحتجزهم المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران.

وقالت "القبس" إن مبعوث أمريكا الخاص لإيران روبرت مالي سيزور إسرائيل خلال الأيام المقبلة؛ لبحث ملف إيران، وذلك في إطار جولة إقليمية تشمل الإمارات والسعودية والبحرين.

ونقلت "الراي" عن الخارجية السعودية قولها إن المملكة "تتابع ببالغ القلق والاهتمام تطورات الأحداث واستمرار القتال في جمهورية إثيوبيا الفدرالية الديمقراطية. وتدعو جميع الأطراف إلى وقف إطلاق النار وكافة الأعمال العسكرية والعدائية وعدم تصعيدها وتوفير الحماية للمدنيين".

دوليًا، ذكرت "الراي" أن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، حذر، أن بلاده سترد على أي عقوبات أوروبية جديدة مرتبطة بأزمة المهاجرين على الحدود مع بولندا، بما في ذلك تعليق تشغيل خط أنابيب الغاز.