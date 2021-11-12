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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بأسهل الخطوات .. طريقة عمل معجنات بالتمر

بأسهل الخطوات ..
بأسهل الخطوات .. طريقة عمل عجنات بالتمر

معجنات بالتمر من الحلويات الشهية و الخفيفة التي يمكنك تناولها بجانب الشاى كوجبة خفيفة خلال اليوم، تتمتع معجنات التمر بمذاق شهي و لذيذ ومختلف عن أنواع الحلويات الأخرى.

 

قدمت الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد طريقة عمل معجنات بالتمر في المنزل بأسهل الخطوات.
 

مقادير معجنات بالتمر


3 كوب دقيق

 2 ملعقة كبيرة سكر 

1 ملعقة كبيرة خميرة فورية

 نصف كوب زيت

 لبن للعجن

 رشة ملح

 1 كوب تمر طرى مفروم 

 

-الوجه

لبن بودرة 

سمسم محمص 

القليل من الماء 

 


طريقة تحضير معجنات بالتمر


- يخلط الدقيق والخميرة والسكر والملح والتمر والزيت والماء

- يقلب كل الخليط حتى الحصول على عجينة

- تغطى العجينة وتترك لتتخمر

-تقطع كرات وسط وتبطط

- يفضل أن تغطى وتترك لتتخمر مرة أخرى

- تدهن بخليط اللبن البودرة مع الماء وترش بالسمسم

- توضع في الفرن حتى تمام النضج

 

معجنات بالتمر طريقة عمل معجنات بالتمر مقادير معجنات بالتمر طريقة تحضير معجنات بالتمر الشيف نجلاء الشرشابى

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