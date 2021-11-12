بأسهل الخطوات .. طريقة عمل معجنات بالتمر

معجنات بالتمر من الحلويات الشهية و الخفيفة التي يمكنك تناولها بجانب الشاى كوجبة خفيفة خلال اليوم، تتمتع معجنات التمر بمذاق شهي و لذيذ ومختلف عن أنواع الحلويات الأخرى.

قدمت الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد طريقة عمل معجنات بالتمر في المنزل بأسهل الخطوات.



مقادير معجنات بالتمر



3 كوب دقيق

2 ملعقة كبيرة سكر

1 ملعقة كبيرة خميرة فورية

نصف كوب زيت

لبن للعجن

رشة ملح

1 كوب تمر طرى مفروم

-الوجه

لبن بودرة

سمسم محمص

القليل من الماء



طريقة تحضير معجنات بالتمر



- يخلط الدقيق والخميرة والسكر والملح والتمر والزيت والماء

- يقلب كل الخليط حتى الحصول على عجينة

- تغطى العجينة وتترك لتتخمر

-تقطع كرات وسط وتبطط

- يفضل أن تغطى وتترك لتتخمر مرة أخرى

- تدهن بخليط اللبن البودرة مع الماء وترش بالسمسم

- توضع في الفرن حتى تمام النضج