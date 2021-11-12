بأسهل الخطوات .. طريقة عمل معجنات بالتمر

معجنات بالتمر من الحلويات الشهية و الخفيفة التي يمكنك تناولها بجانب الشاى كوجبة خفيفة خلال اليوم، تتمتع معجنات التمر بمذاق شهي و لذيذ ومختلف عن أنواع الحلويات الأخرى.
قدمت الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد طريقة عمل معجنات بالتمر في المنزل بأسهل الخطوات.
مقادير معجنات بالتمر
3 كوب دقيق
2 ملعقة كبيرة سكر
1 ملعقة كبيرة خميرة فورية
نصف كوب زيت
لبن للعجن
رشة ملح
1 كوب تمر طرى مفروم
-الوجه
لبن بودرة
سمسم محمص
القليل من الماء
طريقة تحضير معجنات بالتمر
- يخلط الدقيق والخميرة والسكر والملح والتمر والزيت والماء
- يقلب كل الخليط حتى الحصول على عجينة
- تغطى العجينة وتترك لتتخمر
-تقطع كرات وسط وتبطط
- يفضل أن تغطى وتترك لتتخمر مرة أخرى
- تدهن بخليط اللبن البودرة مع الماء وترش بالسمسم
- توضع في الفرن حتى تمام النضج