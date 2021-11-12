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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مؤسسة كريمة العلا الخيرية تدعم القرى الفقيرة في المحافظات.. فيديو

رئيس مجلس إدارة مؤسسة
رئيس مجلس إدارة مؤسسة العلا الخيرية ، يحيى رستم

استضاف برنامج "عيش حياتك"، المذاع على فضائية "صدى البلد 2"، تقديم الإعلامية إيمان يوسف، رئيس مجلس إدارة مؤسسة كريمة العلا الخيرية، يحيى رستم.

وقال يحيى رستم، خلال لقائه لـ برنامج "عيش حياتك"، إن المؤسسة تعمل في الأعمال الخيرية منذ أكثر من 30 عاما، وأنه ورث المؤسسة من والدته ووالده.

وأضاف أن اسم المؤسسة "كريمة العلا" هو اسم جدته، والتي توفت في رمضان الماضي بسبب إصابتها بفيروس كورونا، وهي تقوم بجمع صدقات المال وتسقيف البيوت، وإمدادات المياه.

وتابع: "نعمل حاليا في محافظات كفر الشيخ والفيوم والمنيا، ونعمل حاليا على إنشاء محطات المياه، وخدمة القرى الفقيرة.

برنامج عيش حياتك مؤسسة كريمة العلا الخيرية رئيس مجلس إدارة مؤسسة كريمة العلا الخيرية يحيى رستم توك شو

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