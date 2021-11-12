بدء توافد 17 ألف ناخب علي انتخابات نادي الشرقية الرياضى

شهد الدكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية اليوم، انتخابات الجمعية العمومية بنادى الشرقية الرياضى في الزقازيق.

جاء ذلك بناءا على تعليمات وتوجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بشأن إنعقاد الجمعيات العمومية بالهيئات الرياضية بالمحافظة.

وأكد وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، إنه تجرى العملية الإنتخابية بنادى الشرقية الرياضى لانتخاب مجلس إدارة جديد على كافة المقاعد من الأعضاء بالجمعية العمومية بنادى الشرقية، حيث يبلغ إجمالي عدد أعضاء الجمعية العمومية ٢١٦٩٨ وإجمالي من لهم حق التصويت والحضور ١٧٤٧٤ بالجمعية العمومية مقسمين على ٤٣ لجنة فرعية.

وتدار العملية الإنتخابية بإشراف قضائي كامل برئاسة المستشار الدكتور محمد حسين سالم المشرف على العملية الانتخابية بالنادى، بالإضافة إلى المستشارين باللجان العامة للإنتخابات واللجان الفرعية وإشراف مديرية الشباب والرياضة بالشرقية متمثلة فى إدارة الهيئات.

والجدير بالذكر بأنه بدأت عملية التصويت فى الجمعية العمومية بنادى الشرقية الرياضى فى التاسعة صباحاً وتنتهي في تمام الساعة السابعة مساءا.

وتتم العملية الانتخابية وسط إجراءات أمنية مشددة بمشاركة قوات الشرطة والحماية المدنية والإسعاف في تأمين الناخبين، مع إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية فى ظل وجود فيروس كورونا الجديد مع تعقيم أماكن التصويت ومراعاة التباعد الإجتماعى.

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