التحالف يعلن مقتل 105 من الحوثيين خلال 24 ساعة

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الجمعة، تنفيذ 21 عملية استهداف لآليات وعناصر جماعة الحوثي في صرواح والبيضاء خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال التحالف بقيادة السعودية في بيان إن "عمليات الاستهداف شملت تدمير 13 من الآليات العسكرية وخسائر بشرية تجاوزت 105 عناصر إرهابية".

#عاجل #التحالف: عمليات الاستهداف شملت تدمير (13) من الآليات العسكرية والقضاء على (105) عناصر إرهابية.#واس_عام — واس العام (@SPAregions) November 12, 2021

ويوم أمس الخميس، أعلن التحالف بقيادة السعودية مقتل 125 عنصرا من الحوثيين إثر عمليات استهداف في محافظتي مأرب والبيضاء، شمال شرق ووسط اليمن.

وذكر التحالف أنه "نفذ 22 عملية استهداف لآليات وعناصر المليشيات الحوثية في صرواح غرب محافظة مأرب شمال شرقي اليمن، والبيضاء محافظة وسط اليمن، خلال الساعات الـ 24 الماضية"​​​.

وأكد التحالف العربي أن عمليات الاستهداف شملت "تدمير 14 من الآليات العسكرية والقضاء على 125 عنصرا إرهابيا".