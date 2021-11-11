التحالف العربي يعلن عن انتصار كبير في مأرب اليمنية

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الخميس، استهداف منظومة دفاع جوي تتبع الحوثييمن بجبهة مأرب الجنوبية.

وكان أعلن المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي، بأن التحالف نفذ ضربات دقيقة لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء وصعدة.

وأضاف المالكي، وفقا لقناة (الإخبارية السعودية)، أن الأهداف شملت مواقع للصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة ومخازن أسلحة، مضيفًا أن الضربات حققت أهدافها لتحييد الهجمات العابرة للحدود ومحاولات استهداف المدنيين، مؤكدا أن اعتداءات المليشيات العابرة للحدود عبثية ولا يزال التحالف يمارس ضبط النفس.