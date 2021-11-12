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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد لحظة وصول إليسا للسعودية استعدادا لحفل موسم الرياض.. الليلة

إليسا
إليسا

تداول عدد من جمهور ومحبي الفنانة اللبنانية إليسا ، مقطع فيديو قصيرا لها عبر موقع التدوينات القصير تويتر، يرصد لحظة وصولها إلى العاصمة السعودية الرياض ليلة أمس الخميس 11 نوفمبر، استعدادًا لحفلتها في موسم الرياض، المرتقبة الليلة مع الشاب خالد. 

 

وظهرت الفنانة إليسا في الفيديو ويستقبلها عدد من منظمي الحفل ويصطحبونها من المطار إلى مقر الإقامة ، بعد جلسة جمعتها معهم قبل مغادرة المطار. 

حفل إليسا والشاب خالد بموسم الرياض 

تستعد النجمة اللبنانية إليسا والنجم الجزائري الشاب خالد، لإحياء حفل غنائي ضخم ضمن فعاليات موسم الرياض اليوم الجمعة على مسرح محمد عبده أرينا، والحفل برعاية الهيئة العامة للترفيه وتنظيم شركة روتانا.

 

فعاليات موسم الرياض 

وأنطق خلال الأيام الماضية، موسم الرياض والذي يعد تظاهرة فنية تجمع العديد من أنواع الفنون على الأراضي السعودية.

وكان للفن الموسم نصيب كبير فى موسم الرياض ، حيث تم التعاقد مع عدد من الفنانين المصريين لتقديم أعمال مسرحية هناك ، وفى السطور التالية نرصد أبرز تلك المسرحيات التي تم عرضها ، وأخرى سيستقبلها الجمهور السعودي خلال الأيام القادمة.

 

يذكر أن  كانت أولى العروض المسرحية التي قدمت إلى الشعب العربى المقيم على الأراضى السعودية هى  سلام مربع للفنان محمد هنيدي، والتي تقدم على خشبة مسرح بكر الشدي، ضمن فعاليات افتتاح موسم الرياض لعام 2021، في منطقة بوليفارد رياض سيتي.

ويشارك هنيدي بطولة "سلام مربع" عدد من نجوم الكوميديا مثل بيومي فؤاد، وآيتن عامر، ومحمد ثروت، ومحمد محمود، وإيمان السيد، وميرنا نورالدين، وفنانون آخرون، حيث تدور قصتها حول مطرب شعبي يواجه مواقف طريفة خلال رحلته الفنيّة.

 

أحدث ألبومات إليسا

كان أحدث ألبومات إليسا، هو ألبومها " صاحبة رأي" الذي طرحته في أغسطس 2020 وذلك بعد تأجيله عدة مرات بسبب جائحة كورونا، ويضم الالبوم 18 اغنية ، من بينهم 4 اغاني لبنانية واغنية لداليدا.

ومن بين أغاني ألبوم إليسا الأخير: "غلطة وقت"، و"على حس حكايتنا"، و"عظيمة"، و"سمعني"، و"إلى الله"، و"ليك لوحدك"، و"أغانينا"، و"هعتبرك مت"، و"حبة اهتمام"، و"أنا شبه نسيتك"، و"بنحب الحياة"، و"مباحة ليك"، و"وإنت قصادي"، إلى جانب أغنية شهيرة للفنانة داليدا بالفرنسية هي Mourir sur scène، وأغنية "صاحبة رأي"، التي أصدرتها القناة في وقت سابق.

إليسا الفنانة اللبنانية حفل الرياض موسم الرياض السعودية الفنانة اليسا

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