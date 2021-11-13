اليوم قطع الكهرباء عن 5 مناطق في طوخ

أعلنت شركة كهرباء القليوبية أنه سيتم قطع الكهرباء عن 5 مناطق في طوخ، اليوم السبت، بدءا من الساعة 9.30 صباحا وحتى انتهاء الأعمال على مغذى الرجالات؛ وذلك لتركيب جهاز الفصل، وإعادة التوصيل التلقائي على الخط الرئيسى.



وقالت شركة الكهرباء ان المناطق المتأثرة بالفصل وانقطاع الكهرباء هى ( جزء من قرية امياى - شهوان - قرية الرجالات - جزء من طنط الجزيرة -عزبة سكر وعزبة ميخائيل).



وفي سياق آخر، أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية جولة في مدينة بنها، اليوم؛ لتفقد عدد من المشروعات الجاري تنفيذها لدفع الأعمال والوقوف على نسب التنفيذ وتذليل المشكلات والعقبات.



بدأ المحافظ الجولة بتفقد أعمال إنشاء محور طولي مروري من بنها حتى دمياط، لربط طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بالطريق الدولي الساحلي بطول 120 كم والذي يشمل على عدد 15 عمل صناعي (15 كوبري)، وذلك لخدمة حركة نقل الركاب والبضائع عبر 6 محافظات بالوجه البحري والدلتا هي (القليوبية والشرقية والدقهلية ودمياط والغربية وكفر الشيخ).



وقال محافظ القليوبية انه يتم تنفيذ توسعة الطريق من بنها إلى المنصورة وإنشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقي بطول 70 كم بعرض 4 حارات، ليكون اتجاه المرور بعد الانتهاء من المشروع بالكامل من القاهرة إلى المنصورة شرق الرياح بواقع 4 حارات ويكون اتجاه البر الغربي من الرياح التوفيقي للاتجاه القادم من المنصورة إلى القاهرة بواقع 4 حارات، وذلك للمساهمة في رفع مستوى الخدمة وتسهيل حركة انتقال الأفراد ونقل البضائع بين محافظات الدلتا، وحل الاختناقات المرورية عند مداخل المدن والقرى الواقعة على مسار الطريق لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة.



ووجه محافظ القليوبية خلال الجولة مهندسي الموقع بالتنسيق مع مديرية الري لتذليل أي مشكلات في المنطقة الواصلة ما بين كوبري المصنع الحربي وحتى نزلة الطريق الإقليمي، وذلك ليكون متنفسا لأهالي المحافظة وواجهة حضارية لمدينة بنها.



وتابع محافظ القليوبية الجولة بتفقد المنطقة الاستثمارية بمدينة بنها والتي تقع على مساحة 48 فدانًا على الطريق الدائري الإقليمي الجديد، بعد تسليم 173 وحدة للشباب والبدء في تشغيلهم في مجالات تعبئة المواد الغذائية.



وتفقد المحافظ 3 نماذج للوحدات الاستثماريه والتقى الهجان بالمستثمرين أصحاب الوحدات بالمنطقة الاستثمارية، وأكد لهم أن المحافظة مستعدة لتقديم كافة سبل الدعم لهم، مؤكدًا أن المحافظة يهمها بالدرجة الأولى تشجيع الاستثمار والمستثمرين الجادين لتوفير فرص عمل للشباب خصوصا من أبناء القليوبية.