عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اليوم قطع الكهرباء عن 5 مناطق في طوخ

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت شركة كهرباء القليوبية أنه سيتم قطع الكهرباء عن 5 مناطق في طوخ، اليوم السبت، بدءا من الساعة 9.30 صباحا وحتى انتهاء الأعمال على مغذى الرجالات؛ وذلك لتركيب جهاز الفصل، وإعادة التوصيل التلقائي على الخط الرئيسى.


وقالت شركة الكهرباء ان المناطق المتأثرة بالفصل وانقطاع الكهرباء هى ( جزء من قرية امياى - شهوان - قرية الرجالات - جزء من طنط الجزيرة -عزبة سكر وعزبة ميخائيل).


وفي سياق آخر، أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية جولة في مدينة بنها، اليوم؛ لتفقد عدد من المشروعات الجاري تنفيذها  لدفع الأعمال والوقوف على نسب التنفيذ وتذليل المشكلات والعقبات. 


بدأ المحافظ الجولة بتفقد أعمال إنشاء محور  طولي مروري من بنها حتى دمياط، لربط طريق  القاهرة الإسكندرية الزراعي بالطريق الدولي الساحلي بطول 120 كم والذي يشمل على عدد 15 عمل صناعي (15 كوبري)، وذلك لخدمة حركة نقل الركاب والبضائع عبر  6 محافظات بالوجه البحري والدلتا هي (القليوبية والشرقية والدقهلية ودمياط والغربية وكفر الشيخ).


وقال محافظ القليوبية انه يتم تنفيذ توسعة الطريق من بنها إلى المنصورة وإنشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقي بطول 70  كم بعرض 4 حارات، ليكون اتجاه  المرور بعد الانتهاء من المشروع بالكامل من القاهرة إلى المنصورة شرق الرياح بواقع 4 حارات ويكون  اتجاه البر الغربي من الرياح التوفيقي للاتجاه القادم من المنصورة إلى القاهرة بواقع 4 حارات، وذلك للمساهمة في رفع مستوى الخدمة وتسهيل حركة انتقال الأفراد ونقل البضائع بين محافظات الدلتا، وحل الاختناقات المرورية عند مداخل المدن والقرى الواقعة على مسار الطريق لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة. 


ووجه محافظ القليوبية خلال الجولة مهندسي الموقع بالتنسيق مع مديرية الري لتذليل أي مشكلات في المنطقة الواصلة ما بين كوبري المصنع الحربي وحتى نزلة الطريق الإقليمي، وذلك ليكون متنفسا لأهالي المحافظة وواجهة حضارية لمدينة بنها. 


وتابع محافظ القليوبية الجولة بتفقد المنطقة الاستثمارية بمدينة بنها والتي تقع على مساحة 48 فدانًا على الطريق الدائري الإقليمي الجديد، بعد تسليم 173 وحدة للشباب والبدء في تشغيلهم في مجالات تعبئة المواد الغذائية.


وتفقد المحافظ  3 نماذج للوحدات الاستثماريه والتقى الهجان بالمستثمرين أصحاب الوحدات بالمنطقة الاستثمارية، وأكد لهم أن المحافظة مستعدة لتقديم كافة سبل الدعم لهم، مؤكدًا أن المحافظة يهمها بالدرجة الأولى تشجيع الاستثمار والمستثمرين الجادين لتوفير فرص عمل للشباب خصوصا من أبناء القليوبية.

طوخ الكهرباء قطاع الكهرباء فرص عمل انقطاع الكهرباء شركة الكهرباء الطريق الدولى الاختناقات المرورية السيولة المرورية

موضوعات متعلقة

محافظ القليوبية يتفقد عددا من المشروعات بمدينة بنها

محافظ القليوبية يتفقد عددا من المشروعات بشبرا الخيمة والخصوص

محافظ القليوبية يتفقد أعمال النظافة بشوارع حي غرب شبرا الخيمة

ترشيحاتنا

للصيانة الدورية.. فصل الكهرباء عن عدة قرى في بني سويف

14 قتيلا جراء فيضانات عارمة بالهند.. فيديو

تحت التمويه.. ظهور فيات تيبو كروس ستيشن واجن 2022 | صور

حالة وحيدة تبعد مصر عن الجزائر والمغرب في الدور الحاسم بتصفيات المونديال

توقعات الأبراج من السبت 13 إلى الجمعة 19 نوفمبر على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

دعاء بعد صلاة الفجر للفرج .. 3 كلمات لا ترد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد تكشف حقيقة وصول العاصفة الثلجية الى القاهرة وموعد سقوط الأمطار

خبر صادم من الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

قرار عاجل من الحج والعمرة يخص القادمين من خارج السعودية

اليوم ..انقطاع مياه الشرب عن مدينة بالقليوبية لغسيل الشبكات

بـ نوبة قلبية .. وفاة شيف شهير ومخترع "أصح وجبة في العالم"

هل الجن يسرق الأموال ..عضو هيئة كبار العلماء يحسم الجدل

محمد موسى محذرا عمر كمال: هتغني مع حسن شاكوش هتتوقف فورا

مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة عن شهر نوفمبر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان من Oscar-de-la-Renta وخاتم بمليون دولار.. شاهد زفاف باريس هيلتون الأسطوري بالصور

داخل سباطة موز.. رجل يعثر على العنكبوت الأكثر سمًا في العالم |صور

احذر أرقام عائلتك وأصدقائك.. احتيال وسرقة أموال على WhatsApp والشركة تحذر

مزجنجي السينما المصرية.. ماهو الفيروس الغامض الذي قتل الساحر محمود عبد العزيز؟

فيديو

فيديو جراف.. رعب في حمام مدرسة ابتدائية بقنا .. ما القصة

على موتوسيكل.. مصري يقطع 3 آلاف كيلو من القاهرة إلى مكة لأداء العمرة

حاجات ماقدرش أعديها.. تفاصيل جديدة يكشفها "السقا" عن أزمة مها أحمد

بيبي بوشهري.. البلوجر الكويتية الشهيرة تثير أزمة بظهور فاضح "فيديو جراف"

المزيد

ساحة رأي

سمير غريب يكتب : قضايا سوق الفن التشكيلي

داليا السبع تكتب: أفول الثقافة التقليدية في ظل المعلوماتية الرقمية

عبد المعطى أحمد يكتب : "إقبال" بين طه حسين وعبد الوهاب عزام

د. غادة جابر تكتب: مقياس القوة الأمريكية بعد صعود الصين

علاء الشال يكتب: وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نيللي ومهرجان القاهرة وأشياء أخرى!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

طرف خفى "6"

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي "11"

محمود دياب

نظرة حانية لوجه الله

نادية صبره

السيناريو الأخطر في العراق

مني أحمد

قاهر المستحيل

إبراهيم شعبان

الدراما وأعمال القتل

ريهام مازن

لأولادنا.. نحتاج أعمالاً تحكي البطولات !!

د.طارق منصور

بيت العائلة المصرية: عشر لآلئ تزين سماء الوطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ