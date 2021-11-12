حملة لإزالة مخالفات البناء وحصر المنشآت المتعارضة مع توسعة الطريق الدائري فى قليوب

قاد الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية حملة لإزالة مخالفات البناء وحصر المنشآت المتعارضة مع توسعة الطريق الدائري بقليوب وذلك فى إطار توجيهات عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

وقام نائب المحافظ بضبط ٣ حالات بناء مخالف بنطاق مركز ومدينة قليوب تمثلت في أعمال إنشاء محطة وقود بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بناحية قلما وحالتي بناء بدون ترخيص داخل جمالون معدني بناحية بلقس. وفور اكتشاف المخالفات تم إخطار الإدارة الهندسية والتنظيم لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

كما تابع نائب المحافظ يرافقه المهندس ياسر مرعي مدير الشؤون الهندسية بالمحافظة أعمال لجنة حصر المنشآت المتعارضة مع توسعة الطريق الدائري بنطاق مركز ومدينة قليوب.

وخلال الجولة شدد نائب المحافظ على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم بمنتهى الحزم مع التشديد على الفنيين الجدد بالأحياء لضبط حالات البناء المخالف في المهد.

من ناحية أخرى قام عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بجولة ميدانية بمدينة شبرا الخيمة لمتابعة المشروعات الجارى تنفيذها، وذلك لدفع الأعمال بها .

واستهل المحافظ جولته وفقا لبيان صادر اليوم بمتابعة أعمال تطوير محيط قصر محمد علي، حيث وجه باستكمال دهان الأسوار والمباني من بداية نزلة كوبري المظلات حتى قصر محمد علي.

كما وجه المحافظ بضرورة التشديد على أصحاب المباني بسرعة الانتهاء من دهان منازلهم، كما وجه بعمل صيانة ودهان أعمدة الكهرباء الديكورية، مع تعزيز الأحواض بالجزر الوسطى بالزهور ، ووجه المحافظ باستكمال وضع بلاط الانترلوك علي الأرصفة، ودهان البلدورات بجوار المرسى النيلى المخصص لقصر محمد علي، مع البدء بتخطيط الشوارع بالتنسيق مع إدارة المرور، وذلك بعد الانتهاء من أعمال الرصف.

وخلال الجولة وجه بإزالة كشك بجوار المرسى النيلي، كما وجه بإزالة جميع اللافتات الإعلانية غير المرخصة علي كوبري المظلات .

واستكمل المحافظ الجولة بمتابعة إزالة 62 حالة كمرحلة ثالثة للمباني المتعارضة مع أعمال توسعة الطريق الدائري بحي غرب شبرا الخيمة، مشددا على سرعة الانتهاء من تنفيذ إزالة العقارات المتعارضة، بعد صرف التعويضات لأصحاب العقارات لدفع الأعمال وتذليل العقبات، كما وجه المحافظ بزيادة عدد المعدات وعربات النقل لإزالة مخلفات هدم المباني أولا بأول .

كما تفقد المحافظ مشروع استكمال تغطية الترعة البولاقية بطول 350 متر، منحة من GIZ بهدف استغلالها كمناطق ترفيهية خضراء لخدمة سكان المنطقة .

كما تابع مشروع التطوير العمراني للعواصم والمدن، حيث تفقد أرض البحوث 3 ويشمل المشروع 60 عمارة مقسمة إلى 24 عمارة مكونة من أرضي و 8 أدوار بعدد 8 شقق للدور الواحد، وأيضا 36 عمارة مكونة من أرضي و 8 أدوار، بعدد 4 شقق بالدور الواحد .

كما يشمل المشروع مباني أخرى عبارة عن 2 سوق تجاري و1 مخبز و 2 حضانة ومسجد وكنيسة ، تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وتم بدء المشروع بداية من شهر مارس والفترة الزمنية لإنشاء المشروع 18 شهرًا.

وأشار الهجان، إلى أن مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى من المشروعات التي تتابعها القيادة السياسية باهتمام كبير، وسيكون له مردود إيجابي على مستوى جودة الحياة لقاطني تلك العواصم والمدن الكبرى، وظهورها بالشكل اللائق.

وخلال الجولة تفقد المحافظ محور شركات البترول بحي شرق شبرا الخيمة، وذلك للوقوف على نسبة التنفيذ ودفع الأعمال به.

واختتم المحافظ جولته بمتابعة سير العمل بمحور الخصوص الجديد، الذي يمتد بطول ٥ كم بدءا من طريق ترعة الإسماعيلية وصولا إلى نفق الرشاح أسفل الطريق الدائري حيث وجه المحافظ بدفع الأعمال به والتنسيق مع شركات المرافق للالتزام بالجدول الزمني للمشروع .