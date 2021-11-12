نجاح شخصية خالد.. أحمد والي يكشف كواليس حدوتة حكايتي مع الزمان

قال الفنان الشاب أحمد والى إن نجاح شخصية "خالد" فى حدوتة "حكايتي مع الزمان" من مسلسل "إلا أنا"، فاق توقعاته، وأن ردود الأفعال التي تلقاها علي دوره جاءت إيجابية، وهو ما جعله غاية في السعادة خاصة في ظل التفاعل مع الشخصية علي مواقع التواصل الاجتماعي وهو ما لمسه أيضا خلال تواجده في الشارع، حيث يتلقي ردود أفعال جيدة من الجمهور أثناء تواجده بالاماكن العامة.

أضاف أحمد والي أن العمل مع النجمة ميرفت أمين والفنان القدير الراحل أحمد خليل، إضافة له خاصة في بداية حياته الفنية، مؤكدا أنهما غاية في الرقي ودوما يتعاملان مع الشباب بتشجيع والوقوف أمامهما ساعداه كثيرا فى الوصول للجمهور، مشيرا إلى أن وفاة الفنان القدير أحمد خليل كان صدمة كبيرة له ولكل العاملين في المسلسل داعيا الله أن يرحمه ويصبر محبيه.

حدوتة حكايتي مع الزمان

يشارك فى بطولة الحكاية بجانب الفنانة الكبيرة ميرفت أمين، كل من أحمد خليل، أشرف زكى، حازم إيهاب، عصام السقا، أحمد جمال سعيد، أحمد والى، رحاب عرفة، مارتينا عادل، شاهيستا سعد، رضوى جودة، هايدى رفعت، والمسلسل تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد حسن.

مسلسل "إلا أنا" فكرة يسرى الفخرانى، يعتمد على حكاية ورا حكاية من 10 حلقات تعرض على قناة dmc على مدار أسبوعين، وتم عرض الموسم الأول العام الماضى في 8 حكايات، وحقق العمل نجاحاً كبيرا مع الجمهور، واعتمد على حكايات مستوحاة من قصص وأحداث واقعية، حيث ناقش العديد من القضايا التي تهم المرأة والموجودة دائماُ في المجتمع المصرى.