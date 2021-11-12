نادي سينما المرأة يستأنف عروضه بالهناجر .. 15 الجاري

يستأنف نادي سينما المرأة ، الذي يقيمه المركز القومي للسينما، برئاسة السيناريست "زينب عزيز" فعالياته يوم الإثنين القادم الموافق ١٥ نوفمبر الجاري بالهناجر بدار الأوبرا المصرية.

الأفلام المعروضة

ومن المقرر عرض كل من فيلم"نحمده" إخراج مصطفي وفيق، و فيلم "مسار حياة" اخراج مصطفي وفيق، و فيلم "بفته بيضا" إخراج نور عادل، و فيلم "تفاصيل" إخراج نور عادل، و فيلم "ونس" إخراج ايه ابراهيم، و فيلم "العودة" اخراج ايه ابراهيم.

وعقب عرض الافلام تقام ندوة يديرها كل من الناقدة السينمائية "شاهندة محمد على"و الناقد السينمائي "إسلام أحمد علي" لمناقشة الأفلام مع صناعها والجمهور.

يذكر أن نادي سينما المرأة يقيمه المركز القومي للسينما بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبدالوهاب، وادارة الناقدة "شاهندة محمد علي" .

وتقام فعاليات النادي مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية مع مراعاة الالتزام بارتداء الكمامات الطبية داخل قاعة العرض.

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