يطالب المجتمع الدولى بالدعم .. ماكرون : لا بد من إجراء الإنتخابات الليبية في موعدها..فيديو

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه سيتم العمل على خروج المرتزقة من ليبيا، خلال الإسبوع المقبل بحد أقصى، مؤكدا أن هناك من يخشون من التحول الديموقراطي في ليبيا.

أضاف إيمانويل ماكرون، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر باريس، أن الإنتقال الليبي يجب أن يتم مشيرا إلى أنه لا بد من اجراء الإنتخابات الليبية في موعدها .

وتابع إيمانويل ماكرون، ان المجتمع الدولي عليه أن يساعد في إجراء انتخابات ليبيا في موعدها، مؤكدا أن الاسابيع الستة القادمة ستكون حاسمة في الإنتخابات الليبية.

اللاجئون هم أكثر عرضة للإنتهاك

وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن اللاجئين هم أكثر عرضة للإنتهاك، مؤكدا أنه سنعمل على تقديم الدعم الإنساني خاصة للمهاجرين.