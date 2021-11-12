نانسي عجرم تخطف قلوب متابعيها بإطلالة جذابة | شاهد

نشرت الفنانة نانسي عجرم، صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وتألقت نانسي عجرم، بإطلالة جذابة وأنيقة مرتدية فستان شيفون منقوش، وعلقت: "لنجعلها ليلة لا تنسى" مما حازت علي إعجاب متابعيها .



حصدت الفنانة نانسي عجرم ، مليون و ٦٠٠ الف مشاهدة بأحدث أغنية لها «150» بعد اسبوع واحد فقط من طرحها على موقع الفيديوهات يوتيوب.



وتمكنت نانسى عجرم من الدخول إلى قائمة الفيديوهات الاعلى مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب ، وذلك من خلال أغنيتها الجديدة “ 150 ” .