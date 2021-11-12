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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الرئيس السيسي يلتقى رئيس الوزراء الفرنسي

الرئيس السيسي وماكرون
الرئيس السيسي وماكرون

أعلن بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، مساء اليوم الجمعة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى التقى مع رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس، وذلك بعد انتهاء اجتماع باريس بشأن ليبيا. 

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلمة للشعب الليبي الشقيق، وذلك خلال مؤتمر باريس، المنعقد اليوم، بالعاصمة الفرنسية حول ليبيا.

وقال الرئيس السيسي، خلال ختام كلمته بالمؤتمر:" اسمحوا لي أن أخاطب أشقاءنا في ليبيا مباشرة من القلب، فأقول لهم: يا أحفاد عمر المختار، لقد حان الوقت لكي تستلهموا عزيمة أجدادكم الذين بذلوا الغالي والنفيس من أجل الحرية واستقلال القرار الوطني، وأن تلفظوا من بلادكم كل أجنبي ودخيل مهما تغني بأن في وجوده خيراً لكم".

وتابع الرئيس السيسي:" الخير في أياديكم أنتم إن تجاوزتم خلافاتكم وعقدتم العزم على بناء بلادكم بإرادة ليبية حرة".

وأكد الرئيس السيسي، في كلمته الموجهه للشعب الليبي: " ستجدون في مصر سنداً لكم وقوة متى احتجتموها، دعماً لأمنكم ولخياراتكم وطموحاتكم المشروعة في غد أفضل، وإعلاءً لمصالح بلادكم العليا، ويداً تمد العون لنقل الخبرات من أجل تعظيم مصالحنا المشتركة، إيماناً من مصر بوحدة الهدف على طريق البناء والتطوير والتنمية، بما يحقق آمال شعبينا الشقيقين في ظل ما يربطهما من أواصر الأخوة والجوار والانتماء العربي والأفريقي والمصير المشترك.

السيسي بسام راضي رئاسة الجمهورية مؤتمر باريس ليبيا

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