شيرين رضا: عمري ما اهتميت بجمالي.. وبضطر أحط ميك أب وأعمل شعري

حلت الفنانة شيرين رضا ضيفة، في حلقة الليلة من برنامج " سبوت لايت " المذاع عبر قناة " صدى البلد "، تقديم الإعلامية شيرين سليمان.

وقالت الفنانة شيرين رضا:" وانا صغيرة أبويا قالى انتى حلوه ودا هيسبب ليكى مشاكل كتير اما تكبرى، وما ينفعش تعتمدى على حاجة مالكيش دخل فيها".



وأكدت شيرين رضا، أنها لا تهتم بنفسها أو بجمالها قائلة:" عمرى ما فكرت احط ميك أب أو اعمل شعرى، لكن بضطر أعملها؛ رغم إنها عمرها ما بسطتني".

فيلم في عز الضهر

وكشفت الفنانة شيرين رضا كواليس مشاركتها في فيلم "في عز الضهر" مع الفنان العالمي مينا مسعود.

وقالت في تصريحات لـ "صدى البلد":نستكمل تصوير الفيلم الذي توقف بسبب سفر مينا مسعود لتصوير احد الاعمال في الخارج، وانا استمتعت كثيرا بتلك التجربة، وأجسد دور مسئولة في إحدى الجهات الأجنبية، وهي شخصية شريرة لم اقدمها من قبل.

وسبق أن كشفت الفنانة شيرين رضا عن طريقة تعاملها مع المتجاوزين على مواقع التواصل الإجتماعي.