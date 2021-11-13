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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تجديد حبس 3 أشخاص لاتهامهم بسرقة لودر في القطامية

حبس
حبس

قرر قاضي المعارضات بغرفة المشورة بمحكمة القاهرة الجديدة، تجديد حبس 3 اشخاص، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة لودر في القطامية.

كانت قد أمرت النيابة العامة بحبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه لاتهامهم بسرقة لودر في القطامية.

وكانت الأجهزة الأمنية تمكنت من ثلاثة أشخاص لقيامهم بسرقة لودر بالإكراه من سائق .

تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من سائق لودر، مقيم بدائرة قسم شرطة القطامية بتضرره من تاجر لوادر، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث وآخران لقيام أحدهم باستدراجه لموقع تحت الإنشاء بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بدعوى القيام بأعمال تسوية باللودر قيادته وعقب وصوله  للمكان فوجئ بسيارة يستقلها المشكو فى حقهم قام قائدها بقطع الطريق عليه وأجبروه على الترجل من اللودر قيادته .

كما تبين أنهم تعدوا عليه بالضرب واصطحبوه داخل السيارة قيادتهم كرهاً عنه وقام أحدهم باستقلال اللودر الخاص به وتوجهوا به إلى منطقة كائنة بنطاق مدينة العبور بالقليوبية واستولوا منه على مبلغ مالي ، وعقب ذلك تخلوا عنه، ولاذوا بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وأن المشكو فى حقه وراء ارتكابها بالاشتراك مع آخران زوج شقيقته وسائق لودر "يعمل طرفه"، تم استهدافهم وأمكن ضبطهم.

وبمواجهتهم أيدوا ما جاء بالتحريات وأقر المتهم الأول أنه استعان بالمتهمين الآخرين لارتكاب الواقعة لوجود خلافات مالية بينه وبين المجني عليه ووالده وأيد المتهمان الآخران ما جاء بأقواله .

تم برشادهم ضبط اللودر المستولى عليه بمكان إخفائه ، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على اللودر ، واتهمهم بسرقته بالإكراه ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

قاضي المعارضات تجديد حبس 3 اشخاص حبس تجديد حبس سرقة لودر

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