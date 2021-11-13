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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

البرمان يناقش المادة 17 من مشروع قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص بالمشروعات.. غدًا

مجلس النواب
مجلس النواب

تشهد الجلسات العامة هذا الاسبوع  برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة عدد من مشروعات القوانين المهمة، يستكمل مناقشة المادة 17 من مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010.

 

وأكد تقرير لجنة الخطة والموازنة أن مشروع القانون يهدف إلى سرعه إنهاء الإجراءات المتبعة فى التعاقد على المشروعات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص واستحداث آليات جديدة لتتواكب مع ما تتطلع إليه الدولة المصرية فى زيادة الاستثمارات فى قطاع البنية الأساسية والموافق والخدمات العامة وتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى تمويل مثل هذه المشروعات بما يخفف العبء على كاهل الموازنة العامة فى تمويلها.

القطاع الخاص البنية الأساسية مشروعات القوانين الجلسات العامة لجنة الخطة والموازنة

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