عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

جامعة حلوان فى أسبوع ..تشارك فى ملتقى الاتحادات للجامعات المصرية ... ورئيس الجامعة يزور كلية تربية موسيقية ويتابع مقرات التطعيم ضد كورونا

جامعة حلوان
جامعة حلوان

 طلاب حلوان يشاركون فى ملتقى الاتحادات للجامعات المصرية

رئيس جامعة حلوان يزور كلية تربية موسيقية ويتابع مقرات التطعيم ضد كورونا

 

تابع الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، انتظام الدراسة والعملية التعليمية ضمن سلسلة من الجولات لمتابعة وتفقد كليات الجامعة حيث قام بمتابعة مقرات التطعيم الدائمة لخدمة الطلاب والعاملين بالجامعة.

 

وكان في استقبال رئيس الجامعة الدكتور كرم ملاك عميد كلية التربية الموسيقية والدكتورة إبتسام مكرم وكيلة الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة ومجموعة من الأستاذة بالكلية مثل د. كاميليا جمال ود. محمد عبد القادر ود. دليلة رفيق ومجموعة من طلاب الكلية وطلاب من كليات مختلفة حضرت لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

 

وخلال جولته دعا رئيس الجامعة الطلاب والعاملين إلى ضرورة تلقي اللقاح عن طريق التوجه لإحدى نقاط التطعيم بالجامعة للتسجيل والتطعيم، والتنويه على الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2750 لسنة 2021 بشأن حظر دخول العاملين وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب لحرم الجامعة لمن لم يتلق أي من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد بدءاً من 15/11/2021 وحظر دخول متلقي الخدمة  بالمكاتب الإدارية ممن لم يتلقوا أي من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد بدءاً من 1/12/2021.

 

شاركت جامعة حلوان فى ملتقى الاتحادات الطلابية لطلاب الجامعات المصرية تحت شعار" قادة وقيادة "والذى نظمته وزارة الشباب والرياضة بالمدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية، وذلك خلال الفترة من 6: 11 نوفمبر 2021، وتمت مشاركة طلاب الجامعة تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، وقد تكون وفد جامعة حلوان  من الطالب علي السيد رئيس الاتحاد، وكذلك نائب رئيس الاتحاد وسبعة أعضاء من بينهم طالب من ذوي الهمم، حيث صعدت جامعة حلوان للدور الثامن على مستوى الجامعات المصرية .


أوضح الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس جامعة حلوان ضرورة أهمية المشاركة الطلابية فى مثل هذه الملتقيات إيمانًا من الجامعة بضرورة دمج الطلاب بقضايا مجتمعهم ويأتي ذلك من خلال المشاركة فى الأنشطة الطلابية، بما يعمل على إعداد هؤلاء الشباب ودمجهم في الأنشطة الطلابية بما يسهم فى تطوير مهاراتهم، والنهوض  بمستوى الشباب ووعيهم وإدراكهم.

 

كما أفاد  الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إن هذه الفعاليات تساهم فى تبادل الخبرات والرؤى بين طلاب الجامعات المصرية بما يزيد انتماء وحب الشباب لوطنهم، ورفع مستوى الوعي لدى الطلاب بما يدفعهم للمشاركة  في خطة التنمية المستدامة.

اخبار التعليم فيروس كورونا رئيس جامعة حلوان العملية التعليمية الجامعات المصرية جامعة حلوان

ترشيحاتنا

للصيانة الدورية.. فصل الكهرباء عن عدة قرى في بني سويف

14 قتيلا جراء فيضانات عارمة بالهند.. فيديو

تحت التمويه.. ظهور فيات تيبو كروس ستيشن واجن 2022 | صور

حالة وحيدة تبعد مصر عن الجزائر والمغرب في الدور الحاسم بتصفيات المونديال

توقعات الأبراج من السبت 13 إلى الجمعة 19 نوفمبر على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

دعاء بعد صلاة الفجر للفرج .. 3 كلمات لا ترد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد تكشف حقيقة وصول العاصفة الثلجية الى القاهرة وموعد سقوط الأمطار

خبر صادم من الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

قرار عاجل من الحج والعمرة يخص القادمين من خارج السعودية

اليوم ..انقطاع مياه الشرب عن مدينة بالقليوبية لغسيل الشبكات

بـ نوبة قلبية .. وفاة شيف شهير ومخترع "أصح وجبة في العالم"

هل الجن يسرق الأموال ..عضو هيئة كبار العلماء يحسم الجدل

محمد موسى محذرا عمر كمال: هتغني مع حسن شاكوش هتتوقف فورا

مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة عن شهر نوفمبر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان من Oscar-de-la-Renta وخاتم بمليون دولار.. شاهد زفاف باريس هيلتون الأسطوري بالصور

داخل سباطة موز.. رجل يعثر على العنكبوت الأكثر سمًا في العالم |صور

احذر أرقام عائلتك وأصدقائك.. احتيال وسرقة أموال على WhatsApp والشركة تحذر

مزجنجي السينما المصرية.. ماهو الفيروس الغامض الذي قتل الساحر محمود عبد العزيز؟

فيديو

فيديو جراف.. رعب في حمام مدرسة ابتدائية بقنا .. ما القصة

على موتوسيكل.. مصري يقطع 3 آلاف كيلو من القاهرة إلى مكة لأداء العمرة

حاجات ماقدرش أعديها.. تفاصيل جديدة يكشفها "السقا" عن أزمة مها أحمد

بيبي بوشهري.. البلوجر الكويتية الشهيرة تثير أزمة بظهور فاضح "فيديو جراف"

المزيد

ساحة رأي

سمير غريب يكتب : قضايا سوق الفن التشكيلي

داليا السبع تكتب: أفول الثقافة التقليدية في ظل المعلوماتية الرقمية

عبد المعطى أحمد يكتب : "إقبال" بين طه حسين وعبد الوهاب عزام

د. غادة جابر تكتب: مقياس القوة الأمريكية بعد صعود الصين

علاء الشال يكتب: وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نيللي ومهرجان القاهرة وأشياء أخرى!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

طرف خفى "6"

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي "11"

محمود دياب

نظرة حانية لوجه الله

نادية صبره

السيناريو الأخطر في العراق

مني أحمد

قاهر المستحيل

إبراهيم شعبان

الدراما وأعمال القتل

ريهام مازن

لأولادنا.. نحتاج أعمالاً تحكي البطولات !!

د.طارق منصور

بيت العائلة المصرية: عشر لآلئ تزين سماء الوطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ