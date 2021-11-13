جامعة حلوان فى أسبوع ..تشارك فى ملتقى الاتحادات للجامعات المصرية ... ورئيس الجامعة يزور كلية تربية موسيقية ويتابع مقرات التطعيم ضد كورونا

طلاب حلوان يشاركون فى ملتقى الاتحادات للجامعات المصرية

رئيس جامعة حلوان يزور كلية تربية موسيقية ويتابع مقرات التطعيم ضد كورونا

تابع الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، انتظام الدراسة والعملية التعليمية ضمن سلسلة من الجولات لمتابعة وتفقد كليات الجامعة حيث قام بمتابعة مقرات التطعيم الدائمة لخدمة الطلاب والعاملين بالجامعة.

وكان في استقبال رئيس الجامعة الدكتور كرم ملاك عميد كلية التربية الموسيقية والدكتورة إبتسام مكرم وكيلة الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة ومجموعة من الأستاذة بالكلية مثل د. كاميليا جمال ود. محمد عبد القادر ود. دليلة رفيق ومجموعة من طلاب الكلية وطلاب من كليات مختلفة حضرت لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وخلال جولته دعا رئيس الجامعة الطلاب والعاملين إلى ضرورة تلقي اللقاح عن طريق التوجه لإحدى نقاط التطعيم بالجامعة للتسجيل والتطعيم، والتنويه على الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2750 لسنة 2021 بشأن حظر دخول العاملين وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب لحرم الجامعة لمن لم يتلق أي من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد بدءاً من 15/11/2021 وحظر دخول متلقي الخدمة بالمكاتب الإدارية ممن لم يتلقوا أي من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد بدءاً من 1/12/2021.

شاركت جامعة حلوان فى ملتقى الاتحادات الطلابية لطلاب الجامعات المصرية تحت شعار" قادة وقيادة "والذى نظمته وزارة الشباب والرياضة بالمدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية، وذلك خلال الفترة من 6: 11 نوفمبر 2021، وتمت مشاركة طلاب الجامعة تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، وقد تكون وفد جامعة حلوان من الطالب علي السيد رئيس الاتحاد، وكذلك نائب رئيس الاتحاد وسبعة أعضاء من بينهم طالب من ذوي الهمم، حيث صعدت جامعة حلوان للدور الثامن على مستوى الجامعات المصرية .



أوضح الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس جامعة حلوان ضرورة أهمية المشاركة الطلابية فى مثل هذه الملتقيات إيمانًا من الجامعة بضرورة دمج الطلاب بقضايا مجتمعهم ويأتي ذلك من خلال المشاركة فى الأنشطة الطلابية، بما يعمل على إعداد هؤلاء الشباب ودمجهم في الأنشطة الطلابية بما يسهم فى تطوير مهاراتهم، والنهوض بمستوى الشباب ووعيهم وإدراكهم.

كما أفاد الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إن هذه الفعاليات تساهم فى تبادل الخبرات والرؤى بين طلاب الجامعات المصرية بما يزيد انتماء وحب الشباب لوطنهم، ورفع مستوى الوعي لدى الطلاب بما يدفعهم للمشاركة في خطة التنمية المستدامة.