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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نشرة أخبار العالم.. المشاركون بمؤتمر باريس يتوعدون بمعاقبة معرقلي الانتخابات في ليبيا.. بلينكن يحذر من انفجار إثيوبيا.. وقرار عاجل من الحج والعمرة يخص القادمين من خارج السعودية

نشرة أخبار العالم
نشرة أخبار العالم

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، عددا من أهم الأخبار على الساحة الإقليمية والدولية، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

 

الانتخابات وخروج القوات الأجنبية.. أبرز نقاط البيان الختامي لمؤتمر باريس حول ليبيا
 

دعا البيان الختامي لمؤتمر باريس حول ليبيا، الذي انعقد اليوم بالعاصمة الفرنسية، جميع الأطراف المعنية إلى تسهيل إجراء الانتخابات الليبية في موعدها المحدد 24 ديسمبر المقبل.

وأكد البيان أن "الأفراد أو الكيانات داخل ليبيا أو خارجها التي قد تحاول أن تعرقل العملية الانتخابية ستخضع للمساءلة وقد تُدرج في قائمة لجنة الجزاءات التابعة للأمم المتحدة".

وأعلن البيان دعم الأطراف المشاركة في مؤتمر باريس لخطة العمل الشاملة لسحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوى الأجنبية من الأراضي الليبية.

 

وزير الخارجية الأمريكي: إثيوبيا علي شفا الانفجار من الداخل
 

أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، عن قلق الولايات المتحدة إزاء احتمال "انفجار إثيوبيا من الداخل"، مؤكدًا استعداد بلاده للتوسط بين الأطراف المتنازعة هناك.

وقال بلينكن، في مؤتمر صحفي مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني: "نعمل عن كثب لدعم جهود الوساطة الأفريقية لتسوية النزاع في إثيوبيا".

من جهته، أعرب وزير الخارجية القطري عن استعداد بلاده بدورها للتوسط في الصراع الإثيوبي، لكنه أضاف أن أيًا من أطراف الصراع لم يطلب من الدوحة التوسط.

 

العراق يوقف الرحلات الجوية مع بيلاروسيا ويسحب رخصة قنصلها في بغداد
 

قررت السلطات في العراق، اليوم الجمعة، سحب رخصة عمل القنصل البيلاروسي الفخري في بغداد مؤقتا، مع تعليق رحلات الطيران المباشر بين العراق وبيلاروسيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف  إن "وزارة الخارجية العراقية سحبت مؤقتا رخصة عمل القنصل البيلاروسي الفخري في بغداد"، مشيرا إلى أن "هذه الخطوة تأتي لحماية المواطنين العراقيين من شبكات تهريب البشر عبر  بيلاروسيا وبولندا".

وأضاف متحدث الخارجية أن "سفارة العراق في موسكو ووارشو تنسقان جهود العراق لعودة طوعية للعالقين على حدود بيلاروسيا- بولندا".

 

حشود عسكرية.. الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه من تحركات روسية على حدود أوكرانيا
 

قال متحدث باسم المفوضية الأوروبية، إن المفوضية تلقت معلومات "مقلقة إلى حد ما" بشأن الوضع على الحدود الأوكرانية.

وأضاف المتحدث باسم المفوضية في إفادة صحفية اليوم الجمعة، "نواصل متابعة الوضع والمعلومات التي لدينا حتى الآن مقلقة إلى حد ما". وذلك ردا على سؤال بشأن تقرير عن قلق واشنطن من احتمال أن تشن موسكو هجوما على أوكرانيا.

وأشار تقرير لوكالة "بلومبرج" إلى أن تحركات لقوات داخل روسيا هي أحد أسباب قلق الولايات المتحدة. ونفى الكرملين اليوم الجمعة التقرير قائلا إن روسيا لا تشكل تهديدا لأحد.

 

قرار عاجل من الحج والعمرة يخص القادمين من خارج السعودية
 

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، إضافة خدمة جديدة تتيح لضيوف الرحمن القادمين من خارج المملكة، إصدار تصاريح العمرة والصلوات في المسجد الحرام والزيارة في المسجد النبوي.

وأشارت الحج والعمرة إلى أن الخدمة تكون فعالة على تطبيقي "اعتمرنا وتوكلنا" بعد التسجيل في منصة "قدوم"، والوصول إلى المملكة، حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

ودعت وزارة الحج والعمرة السعودية وسدايا عموم مستخدمي تطبيقي "اعتمرنا وتوكلنا" إلى المبادرة لتحديث التطبيق عبر متاجر (Google Play) و(App Store) و(AppGallery) و(Galaxy Store).

 

أول رد من السعودية على قرار مجلس الأمن بشأن قيادات الحوثيين
 

رحبت وزارة خارجية المملكة العربية السعودية بإدراج مجلس الأمن الدولي 3 من قيادات مليشيا الحوثي الإرهابية ضمن قائمة العقوبات، بسبب تهديدهم بشكل مباشر للسلام والأمن والاستقرار في اليمن.

وأعربت الوزارة السعودية عن تطلعها في أن يسهم ذلك الإدراج في وضع حدٍ لأعمال مليشيا الحوثي الإرهابية وداعميها، حيث أن هذا الإدراج سيحيد خطر تلك المليشيات، ويوقف تزويد هذه المنظمة الإرهابية بالصواريخ والطائرات دون طيار والأسلحة النوعية والأموال لتمويل مجهودها الحربي لاستهداف المدنيين والمنشات الاقتصادية في المملكة وإراقة دماء الشعب اليمني الشقيق وتهديد الملاحة الدولية ودول الجوار.

وجددت وزارة الخارجية السعودية التأكيد على استمرار المملكة في دعم اليمن وحكومته الشرعية، ودعم كل الجهود الدولية والأمنية للتوصل إلى حل سياسي شامل ينهي الأزمة اليمنية، ويرفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق.

 

البيت الأبيض يعلن عن قمة افتراضية بين رئيسي أمريكا والصين
 

أعلن البيت الأبيض، الجمعة، عن قمة افتراضية بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الصيني شي جين بينج يوم الاثنين.

وقال البيت الأبيض في بيان إن الرئيسين "سيناقشان سبل إدارة التنافس (بين البلدين) في شكل مسئول"، موضحا أن بايدن سيكون خلال الاجتماع واضحا وصريحا بشأن ما يقلق الولايات المتحدة إزاء الصين.

ويأتي تأكيد البيت الأبيض بعد تقارير إعلامية عن تحديد موعد مبدئي لقمة عبر الإنترنت بين زعيمي أكبر اقتصادين في العالم.

ليبيا اثيوبيا السعودية الحج والعمرة بيلاروسيا بايدن

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