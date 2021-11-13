باحث اقتصادي: مخصصات الدعم ارتفعت بعد برنامج الإصلاح الاقتصادي .. فيديو

من 237 مليار جنيه إلى 321 مليار جنيه

قال الدكتور محمد شادي، الباحث الاقتصادي بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن مخصصات الدعم كانت 237 مليار جنيه ووصلت إلى 321 مليار بعد برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف "شادي"، خلال استضافته ببرنامج "كلام في السياسة"، تقديم الإعلامي " أحمد الطاهري"، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: “عدد كبير من المواطنين يعتقدون أن الدولة خفضت الدعم لكن هذا غير صحيح”.

وتابع الدكتور محمد شادي : "قبل بدء منظومة الإصلاح الاقتصادي كانت مخصصات الدعم 237 مليار جنيه ووصلت إلى 321 مليار جنيه بعد برنامج الإصلاح الاقتصادي".

وأشار: "في عام 2011 كان 64% من إنفاق الدعم كان يذهب إلى الطاقة فقط"، موضحا: "في موازنة هذا العام اخفض إلى 17%".

