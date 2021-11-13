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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الأم تصرخ في العمارة : الحقو ابني

شجاعة ابن البلد| شاب يتسلق بلكونة عمارة وينقذ رضيع من حريق مروع بالعبور

انقاذ الطفل الرضيع
انقاذ الطفل الرضيع

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى، فيديو يظهر خلاله أحد الشباب يتسلق البلكونة لإنقاذ طفل رضيع من بين السنة النيران.

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وظهر في الفيديو الذي تداوله رواد موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، شاب يبلغ من العمر قرابة الثلاثين عاماً، يرتدي بنطلون أسود وقميص أبيض وهو يتسلق حافة البلكونة من شرفة منزله بالطابق الرابع لإنقاذ طفل رضيع  من السنة اللهب بعد ان التهمت النيران غرفة المنزل بالطابق الخامس.

 

وظهر في الفيديو، والد الطفل وهو يقوم بإنزال الرضيع من شرفة المنزل الي الغرفة الأسفل منه ليلتقطه الشاب محاولاً إنقاذه، وسط صيحات من والدة الرضيع :"الحق ابني"أمسك أبني".

 

وكان حريق هائل التهم شقة سكنية بالطابق الخامس بأحد العقارات بمنطقة حى الكرامة بالعبور الجديدة، فى القليوبية على الفور انتقل رجال الحماية المدنية الي مكان الحريق وتم الدفع بسيارات الإطفاء اتي سيطرت على السنة اللهب قبل الامتداد الي باقي الشقق المجاورة.

 

وكشفت المعاينة الأولية، ان الحريق نتيجة حدوث ماس كهربائى داخل الشقة مما تسببفي اندلاع الحريق دون إصابات.

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لحظة انقاذ طفل من حريق القليوبية
لحظة انقاذ طفل من حريق القليوبية
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