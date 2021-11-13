محافظ بورسعيد يتابع سير العمل في تطوير شارع ٢٣ ديسمبر

تفقد اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم السبت ، الأعمال الجارية بنطاق شارع ٢٣ ديسمبر ، والتى تأتى فى إطار خطة تطوير وتوسعة عدد من المحاور بمحافظة بورسعيد لتيسير الحركة ومنع الازدحام.

رافق محافظ بورسعيد خلال جولته المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ والدكتور منصور بكري رئيس حي المناخ وعدد من الأجهزة التنفيذية

وأعلن اللواء عادل الغضبان ، عن استمرار أعمال التطوير الجارية بشارع ٢٣ ديسمبر بداية من شارع ٢٣ يوليو و حتى مستشفى بورسعيد الجامعي فى نطاق أحياء المناخ والزهور والضواحى وبطول ٣٨٠٠م تحت إشراف ” مديرية الطرق ” ببورسعيد ، وبالتنسيق مع حي المناخ و حي الزهور و حي الضواحي .

واوضح محافظ بورسعيد أن الأعمال تشمل التوسعة و تأسيس بعض الأماكن و رفع كفاءة وتجميل و إضاءة الشارع بالأعمدة الديكورية على أعلى مستوى وتدعيم شبكة بالوعات الأمطار ودهان واجهات العمارات والمنشٱت و أعمال الرصف و التخطيط و الإرشادات و العلامات المرورية بطول ٣٨٠٠ متر.

ولفت ” محافظ بورسعيد ” أن شارع ٢٣ ديسمبر يشهد أعمال تطوير على أعلى درجة من الكفاءة بما يتماشى مع التطورات التى تشهدها بورسعيد فى مختلف الأحياء ، موجها بالتنسيق التام مع كافة الجهات المختصة بأعمال التطوير لسرعة الانتهاء من المشروع فى أقرب وقت.

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