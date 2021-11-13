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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العثور على جثة شاب عربي قرب حدود بولندا وبيلاروسيا

العثور على جثة شاب
العثور على جثة شاب عربي قرب حدود بولندا وبيلاروسيا

أعلنت شرطة بولندا، السبت، العثور على جثة شاب سوري في غابة قريبة من الحدود مع بيلاروسيا، ليصبح أحدث ضحية لأزمة اللاجئين على الحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي.

وقالت الشرطة إنه تم العثور على الجثة، الجمعة، بالقرب من قرية فولكا تيريتشوسكا، مضيفة أن سبب الوفاة بالضبط لا يمكن تحديده، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس".

ويتهم النظام في بيلاروسيا بتشجيع الهجرة غير الشرعية عبر الحدود إلى دول بولندا وليتوانيا ولاتفيا الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي تنفيه السلطات.

وتعمل الدول الثلاث على تعزيز حدودها، في محاولة لإغلاق طريق الهجرة المفتوح حديثا، بينما يزداد الوضع خطورة مع اقتراب فصل الشتاء.

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وفي بداية نوفمبر الجاري، ذكرت وسائل إعلام محلية في بولندا، أنه تم العثور على جثة عراقي عند الحدود بين بيلاروسيا وبولندا، وهو عاشر مهاجر يقضي عند هذه الحدود منذ الصيف.

فيما قال حرس الحدود البيلاروسي إن الرجل العراقي توفي في الجانب البولندي من الحدود بعد عبوره من بيلاروسيا.

وتشهد الحدود بين بيلاروسيا وبولندا منذ أسابيع توترا نتيجة تجمع أعداد كبيرة من المهاجرين من دول الشرق الأوسط، قرب الحدود البولندية، في محاولة لعبورها ودخول الاتحاد الأوروبي.

ونشرت بولندا قوات عسكرية وأمنية كبيرة لمنع المهاجرين من دخول أراضيها والعبور إلى دول الاتحاد الأوروبي.

ويقول الاتحاد الأوروبي إن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، قام عمدا بالتسبب بحركة الهجرة ردا على العقوبات الاقتصادية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على مينسك بسبب القمع الذي تعرضت له المعارضة، عقب انتخابات عام 2020.

بيلاروسيا بولندا الحدود البولندية أزمة المهاجرين الاتحاد الأوروبي اوروبا

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