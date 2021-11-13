بوتين: موسكو ليس لديها ما تفعله تجاه أزمة المهاجرين بين بيلاروسيا وبولندا

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم السبت، أن بلاده ليس لديها ما تفعله تجاه أزمة المهاجرين على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا.

وقال بوتين، في تصريحات متلفزة، نقلتها قناة "روسيا 24": "أود أن يعرف الجميع، نحن [روسيا] لا علاقة لنا [بأزمة المهاجرين]، إنهم يواصلون محاولة تحميلنا بعض المسؤولية في أي مناسبة وفي بعض الأحيان دون مناسبة".

وأضاف أن "شركات الطيران لدينا لا تنقل المهاجرين، ولا تقوم شركة واحدة بذلك".

وأوضح أنه "يجب إيجاد الحل لإرضاء بيلاروسيا والدول الأوروبية، بما في ذلك بولندا وألمانيا ودول أخرى لأن أنظمة الرعاية الاجتماعية لديها في الواقع تحت ضغط".

وأعرب بوتين ، عن أمله في أن "يساعد الاتصال المباشر بين قيادة بيلاروسيا والدول الأوروبية الكبرى في حل هذه المشاكل".