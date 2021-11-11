بولندا تتهم روسيا وبيلاروسيا بمحاولة زعزعة استقرار أوروبا.. تفاصيل

علق لويس ميجيل بوينو المتحدث باسم الأتحاد الأوروبى في الشرق الأوسط و شمال أفريقيا،عن أتهام بولندا لروسيا وبيلاروسيا بمحاولة زعزعة استقرار أوروبا، أنه لدينا معلومة أستخبارية من مصادر مختلفة تشير إلى أن السلطات بيلاروسيا وراء هذه الهجوم.

وأضاف " لويس ميجيل بوينو" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " راى عام" المذاع على قناة " تن"، أن بولندا تتهم بيلاروسيا بممارسة "إرهاب دولة" في أزمة المهاجرين.

من جانبه،قرر مجلس الأمن الدولي، عقد اجتماع طارئ لمناقشة أزمة المهاجرين على حدود بولندا وبيلاروسيا.

وأفادت وسائل الإعلام الروسية، نقلا عن وزارة الدفاع قولها إن قاذفتين روسيتين نفذتا طلعات فوق بيلاروسيا، وسط تصاعد التوتر بين بولندا وبيلاروسيا بشأن أزمة المهاجرين على الحدود بينهما.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن قاذفتين من طراز تي.يو-22 إم3 قامتا بدوريات في المجال الجوي لـ بيلاروسيا.

وألقى الكرملين، باللوم على الاتحاد الأوروبي في أزمة المهاجرين على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا، قائلا إنه تقاعس في التمسك بقيمه الإنسانية ويسعى لخنق بيلاروسيا بخططه لإغلاق جزء من الحدود.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف: "من الواضح أن كارثة إنسانية تلوح في الأفق في ضوء إحجام الأوروبيين عن إظهار التزامهم بقيمهم الأوروبية".