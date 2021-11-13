مران الزمالك .. شيكابالا في تدريبات خاصة.. و تطورات تٱهيل رزاق سيسيه

أدى محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات خاصة في صالة الجيمانزيوم بمقر النادي خلال مران اليوم السبت.

ولم يشارك اللاعب في التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

وقرر الجهاز الفني للفريق خوض مباراة ودية أمام فريق مستقبل وطن أحد أندية القسم الثالث، في الثالثة عصر يوم الإثنين المقبل على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

وعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي على هامش مران اليوم الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

واطمأن المدير الفني على حالة اللاعبين وتطورات البرنامج التأهيلي الذي يخضع له الإيفواري رزاق سيسيه تحت إشراف الدكتور عمرو المطراوي.

وخاص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة قوية في ختام تدريب اليوم الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

وقام الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق بتقسيم اللاعبين لثلاث مجموعات، بحيث تستمر المجموعة الفائزة في الملعب وتخرج المجموعة الخاسرة.

ويواصل الفريق استعداداته للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 نوفمبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز، والتي ستقام باستاد الإسماعيلية.