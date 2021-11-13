شوقي غريب يضم رباعي النصر لمعسكر المنتخب الأولمبي

قرر شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي ضم رباعي فريق النصر حسن كوتا ، محمد سعد ، محمد المحمدي ، امجد نجم لمعسكر المنتخب استعدادا للتصفيات القارية، والتي تبدأ في أكتوبر 2022 المؤهلة للأمم الأفريقية.

ويتأهل من خلالها الثلاثة الأوائل لأولمبياد باريس 2024.

وشهد تجمع المنتخب بقيادة شوقي غريب انضمام رباعي النصر حيث عقد غريب جلسة معهم لتحفيزهم وطالبهم ببذل أقصى جهد من أجل إثبات الوجود وحجز مكان في المنتخب من أجل المشاركة في التأهل إلى أولمبياد باريس القادمة.

وجاء انضمام رباعي النصر للمنتخب الوطني بعد ظهورهم بشكل طيب خلال مشاركاتهم مع فريق الشباب بالنصر 2001 كما تم تصعيد هم للفريق الأول بقيادة ياسر رضوان المدير الفني .