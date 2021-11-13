لٱول مرة هقوله.. طارق يحيى يكشف سرا صادما عن ملعب حلمي زامورا



أكد طارق يحيى نجم ومدرب الزمالك السابق أنه مر بفترات صعبة للغاية في بداياته مع الكرة وتحديدا بعد انتقاله للعيش في القاهرة بعد انضمامه للزمالك وكان عمره 19 سنة.



وقال يحيى في تصريحات لبرنامج "بره الملعب " على أون سبورت إف إم أنه كان يقيم منفردا في غرفة تحت مدرجات ملعب حلمي زامورا بنادي الزمالك، وكانت الأمور غاية في الصعوبة لأني لم أكن أنام تقريبا يوميا غير عندما يظهر النهار، ولأول مرة هقول الموضوع ده كان فيه أشباح وعفاريت يفضلوا يعملوا أصوات غريبة طول الليل وكنت بسمع أصوات صفير و"دبدبة " وأقدام بتجري بصراحة حاجة كانت مرعبة جدا وكان في قصص وحكايات عن أرواح ناس ماتت قبل كده في نفس المكان.



وأضاف يحيى: اشتريت راديو وبقيت أشغل إذاعة القرآ ن الكريم وأعلي الصوت على الأخر من الخوف وقتها لكن الظروف الصعبة وقلة الفلوس في ذلك الوقت علمنا يعني إيه انتماء وحب النادي والاخلاص ليه في كل الأوقات واتعلمت تحمل المسئولية مبكرا بسبب هذه الظروف أيضا.