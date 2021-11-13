عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لٱول مرة هقوله.. طارق يحيى يكشف سرا صادما عن ملعب حلمي زامورا

طارق يحيي في بره
طارق يحيي في بره الملعب


أكد طارق يحيى نجم ومدرب الزمالك السابق أنه مر بفترات صعبة للغاية في بداياته مع الكرة وتحديدا بعد انتقاله للعيش في القاهرة بعد انضمامه للزمالك وكان عمره 19 سنة.


وقال يحيى في تصريحات لبرنامج "بره الملعب " على أون سبورت إف إم أنه كان يقيم منفردا في غرفة تحت مدرجات ملعب حلمي زامورا بنادي الزمالك، وكانت الأمور غاية في الصعوبة لأني لم أكن أنام تقريبا يوميا غير عندما يظهر النهار، ولأول مرة هقول الموضوع ده كان فيه أشباح وعفاريت يفضلوا يعملوا أصوات غريبة طول الليل وكنت بسمع أصوات صفير و"دبدبة " وأقدام بتجري بصراحة حاجة كانت مرعبة جدا وكان في قصص وحكايات عن أرواح ناس ماتت قبل كده في نفس المكان.


وأضاف يحيى: اشتريت راديو وبقيت أشغل إذاعة القرآ ن الكريم وأعلي الصوت على الأخر من الخوف وقتها لكن الظروف الصعبة وقلة الفلوس في ذلك الوقت علمنا يعني إيه انتماء وحب النادي والاخلاص ليه في كل الأوقات واتعلمت تحمل المسئولية مبكرا بسبب هذه الظروف أيضا.

مدرب الزمالك السابق مدرب الزمالك طارق يحيي نادي الزمالك اون سبورت

ترشيحاتنا

سرعة الرياح 80 كيلو.. الأرصاد تعلن موعد انتهاء موجة الطقس السيء بأسوان..فيديو

فوائد القرفة.. أبرزها تحمي من الأورام السرطانية

لٱول مرة هقوله.. طارق يحيى يكشف سرا صادما عن ملعب حلمي زامورا

بعد خلعها الحجاب.. شاهد اطلالات هدى رمزي

في ختام زيارتها لباريس.. نائبة بايدن وزوجها يكرمان ضحايا هجمات 2015 الإرهابية

الجيش العراقي يعلن القبض على 8 أشخاص.. تفاصيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ما تنزلوش الشتوي.. تعرف على مواعيد بدء فصل الشتاء

آخر 48 ساعة.. البترول تحذر من مضاعفة فاتورة غاز شهر نوفمبر

مش هشكي للفيفا..مرتضي منصور:لن أنفذ حكم عودتي لـ رئاسة الزمالك إلا بالطرق القانونية

تصفيات كأس العالم 2022.. موعد تحديد منافس منتخب مصر في المرحلة النهائية

تعليق سعودي جديد على الأزمة مع لبنان بسبب قرداحي

مصرع 14 عنصرا إجراميا خطرا وضبط 608 آخرين فى مواجهة الشرطة خلال أسبوع

أسوان مجرد بداية | تحذير لـ سكان القاهرة من تغيرات الطقس

الصحة: 503 أشخاص تلقوا الأمصال المضادة للدغ العقرب بأسوان وغادروا المستشفيات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمريكا تتوعد آبي أحمد..وعقوبات قاسية على إريتريا لارتكابها مجازر واغتصابات في تيجراي

ضربة قاضية للمشاهدين.. نهاية صادمة لـ «جيمس بوند» ورحيله للأبد

مولود في الشهر الخامس.. شاهد الطفل الأسرع ولادة في العالم|صور

بفستان من Oscar-de-la-Renta وخاتم بمليون دولار.. شاهد زفاف باريس هيلتون الأسطوري بالصور

فيديو

جهل كتير.. إلهام شاهين تكشف أسرار مسرحية المومس الفاضلة

أول رجل فتحت قلبى له.. باريس هيلتون تكشف مشاعرها بحفل زفافها.. فيديو

ظهور العقارب..سيول وثلوج تغرق أسوان

رانيا يوسف تكشف تفاصيل مشهد صامت مع الزعيم عادل إمام .. فيديو

المزيد

ساحة رأي

سمير غريب يكتب : قضايا سوق الفن التشكيلي

داليا السبع تكتب: أفول الثقافة التقليدية في ظل المعلوماتية الرقمية

عبد المعطى أحمد يكتب : "إقبال" بين طه حسين وعبد الوهاب عزام

د. غادة جابر تكتب: مقياس القوة الأمريكية بعد صعود الصين

علاء الشال يكتب: وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نيللي ومهرجان القاهرة وأشياء أخرى!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسامة الصعيدي يكتب:بعد الإطلاع.. احذروا عقاب البلطجة والتنمر

بقلم إلهام أبو الفتح

لعبة الدومينو والأزمة العالمية

نجاة عبد الرحمن

طرف خفى "6"

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي "11"

محمود دياب

نظرة حانية لوجه الله

نادية صبره

السيناريو الأخطر في العراق

مني أحمد

قاهر المستحيل

إبراهيم شعبان

الدراما وأعمال القتل

اﻟﻤﺰﻳﺪ