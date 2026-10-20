وزير خارجية باكستان يؤكد التزام بلاده بجهود الوساطة بين أمريكا وإيران

أكد نائب رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان محمد إسحاق دار، التزام بلاده بالوساطة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، مشددا على ضرورة حل الصراعات الإقليمية من خلال الحوار والدبلوماسية وليس الحرب.

وقال إسحاق دار - في كلمته اليوم /الثلاثاء/ أمام الاجتماع الـ25 لمجلس رؤساء حكومات الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون في العاصمة الطاجيكية دوشنبه - إن باكستان بذلت جهودا نشطة لتيسير الوساطة بين واشنطن وطهران، وستواصل العمل نحو إحلال السلام الإقليمي؛ مضيفا أن المفاوضات، وليس استخدام القوة، هي السبيل للمضي قدما نحو حل النزاعات الإقليمية.

وشدد وزير الخارجية الباكستاني - وفقا لما نقلته قناة (سما تي في) الباكستانية، على مواصلة التزام بلاده بالسلام والدبلوماسية، لافتا إلى أنه لا يمكن التوصل إلى حلول دائمة للصراعات إلا من خلال الحوار والانخراط البناء.

وسلط إسحاق دار، الضوء على أهمية منظمة شنجهاي للتعاون في تعزيز التعاون الإقليمي والأمن الجماعي والازدهار المشترك والتنمية الاقتصادية.