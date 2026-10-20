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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

زد يتقدم أمام مودرن سبورت في الشوط الأول

زد
زد
ياسمين تيسير

تقدم فريق زد امام مودرن سبورت بهدفين مقابل هدف في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين حالياً على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة السابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

احرز محمود ممدوح مهاجم فريق مودرن سبورت الهدف الأول في الدقيقة 13 ثم أدرك رأفت خليل هدف التعادل لفريق زد فى الدقيقة 35 ثم أضاف أحمد عادل ميسى الهدف الثانى فى الدقيقة 40 

و خاض فريق مودرن سبورت، بقيادة المدرب المغربي محمد أمين بن هاشم، المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: محمد الحلواني - خالد رضا - محمد شرقية - علي فوزي.

خط الوسط: غنام محمد - محمد صبري - كامل كابوريا.

خط الهجوم: آدم رجم - محمود ممدوح - محمد مسعد.

زد الدوري مودرن سبورت

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